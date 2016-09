Le titre de Samsung chute

Samsung, le premier fabricant de téléphones intelligents au monde, a vu son titre chuter lundi à la Bourse de Séoul, après son appel à ne plus utiliser son Galaxy Note 7 en raison de l'explosion de la batterie de certains de ces téléphones.

Le titre Samsung a perdu 7 % à la Bourse de Séoul à 1,46 million de wons (environ 1715 $ CAN), son plus bas en deux mois. Il s'agit de la plus grande perte sur une séance du géant sud-coréen.

Samsung a annoncé le 2 septembre un rappel de ce modèle de «phablette» (désignant la gamme de téléphones à mi-chemin entre le téléphone intelligent et la tablette) du fait de l'explosion de certaines batteries pendant le chargement de l'appareil. Dimanche, renforçant encore ses mises en garde aux consommateurs à travers le monde, Samsung a invité les utilisateurs du Galaxy Note 7 à éteindre immédiatement leurs téléphones.

Devant ces incidents, des compagnies aériennes du monde entier, ainsi que les autorités de la sécurité aérienne de pays comme les États-Unis, l'Australie, le Canada, le Japon, l'Indonésie et l'Inde ont appelé à interdire l'utilisation du Galaxy Note 7 à bord des avions.