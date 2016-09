Les 5 meilleurs burgers de Montréal selon le jury du Burger Week

Ça y est! Les meilleurs burgers de la ville ont finalement élu et ça donne l’eau à la bouche.

Dans le cadre de la 5e édition du Burger week, qui se déroulait du 1er au 7 septembre dernier, un jury de «foodies» aguerrit ont eu la chance de déguster plus d’une vingtaine de burgers afin de déterminer celui qui remporterait les prix «du jury», le prix «du plus santé», le prix «du plus grand burger», le prix «de la boulangerie ACE» et finalement le prix «du meilleur burger».

Voici donc les 5 meilleurs burgers de Montréal.

1. Le «TOUSI» de Chez Tousigant

Ce dernier a remporté le Prix du Jury.

Chez Tousignant

2 boulettes de boeuf, 2 tranches de fromage, sauce Tousignant, laitue Iceberg, 2 tranches de pain Pullman maison et une touche d'épices Tousignant

2. «Le Grand Sumac» du Copper Branch

Ce dernier a remporté le Prix du «plus santé».

Copper Branch

Boulette 100% végétale, faite de betteraves et carottes, salade de chou au Sumac, noix de coco façon bacon, tomate, laitue, pousses d'alfalfa, mayo pesto, servi sur pain organique au kamut, sans gluten ou enrobé.

3. Le «McDirtyBird All-Star Deluxe» du Pub Bishop & Bagg

Ce dernier a remporté le Prix du «plus grand burger».

Bishop & Bagg

Boulette de boeuf grillée avec champignons et fromage cheddar fondu, surmonté de bacon, porc effiloché BBQ, poulet frit, cornichons à l'aneth, mayonnaise au poblano servie sur un pain grillé et beurré avec pommes de terre aïoli.

4. Le «Pig Mac» du Blackstrap BBQ

Ce dernier a remporté le Prix «de la boulangerie ACE».

Blackstrap BBQ

Pain au sésame Boulangeries ACE, hamburger de porc fumé, laitue, fromage américain, cornichon, oignon, et une sauce qu'on connait

5. Le «Cheeseburger wrappé dans le bacon» de Le Gras Dur

Ce dernier a remporté le Prix «du meilleur burger».

Le Gras Dur