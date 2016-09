Les reliques de 2004

OTTAWA | «J’avais seulement 20 ans et je partageais un vestiaire avec des légendes comme Mario Lemieux et Joe Sakic. Aujourd’hui, Mario est le propriétaire depuis plusieurs années des Penguins de Pittsburgh, Joe est le directeur général de l’Avalanche du Colorado et moi, je joue encore.»

Le monde du hockey change vite. Jay Bouwmeester est bien placé pour en parler. En 2004, Bouwmeester avait gagné l’or avec le Canada à la Coupe du monde. Douze ans plus tard, le défenseur de 32 ans représentera encore son pays, mais dans une formule revampée de la Coupe du monde.

«Je n’ai pas d’images précises d’un match ou d’un jeu, mais je sais que j’avais de grands yeux quand je regardais les plus vieux de l’équipe, a dit Bouwmeester. J’avais appris beaucoup de ce tournoi. Et si ma mémoire est bonne, nous avions battu la Finlande en grande finale.»

Bouwmeester a vieilli, mais il a encore une bonne mémoire.

Photo Marc DesRosiers

Deux enfants et une barbe plus tard

Joe Thornton est l’autre membre de l’équipe canadienne avec l’expérience de cette dernière Coupe du monde.

«J’étais célibataire, je n’avais pas d’enfant et je n’avais pas une aussi grosse barbe», a lancé Thornton qui est maintenant marié et père de deux enfants.

Pour ce qui est de la compétition, Thornton est resté assez vague.

«Je me souviens surtout du plaisir que j’avais à jouer ce tournoi avec les meilleurs joueurs au pays. J’avais rencontré de bons amis. C’était aussi fort agréable de finir ce tournoi avec une médaille d’or».

106 matchs sous la cravate

À 37 ans, Thornton est le doyen de l’équipe. Il y fait un retour après avoir été ignoré aux Jeux olympiques de Sotchi en février 2014.

«J’ai attiré les regards lors du long parcours des Sharks en séries, mais j’aurais aimé mieux soulever la Coupe Stanley», a répliqué celui qu’on surnomme «Jumbo Joe».

À l’instar de ses coéquipiers à San Jose, Logan Couture, Brent Burns et Marc-Édouard Vlasic et du capitaine des Penguins et gagnant de la Coupe Stanley, Sidney Crosby, Thornton n’aura pas profité d’un long été. Les Penguins et les Sharks avaient joué le sixième et dernier match de la finale 12 juin.

«Personnellement, j’ai eu assez de repos, a répliqué l’Ontarien. Je prends toujours deux semaines de repos après une saison et je recommence mes entraînements. J’ai fait la même chose cette année. La seule différence c’est que j’ai joué mon dernier match le 12 juin avec les Sharks.»

Malgré les 82 matchs en saison et les 24 autres en séries, Thornton n’a pas peur de ressentir le poids de cette immense charge de travail.

«C’est drôle, mais je ne me sens pas vieux du tout. Mon esprit reste jeune, je ne me sens pas comme un petit vieux, a-t-il dit. Je ne suis pas le plus rapide sur une glace, mais ce n’est rien de nouveau. Je crois que je suis encore un bon passeur et j’ai encore une bonne vision. Mais le plus important, c’est que j’aime toujours autant ce sport. J’ai hâte de rentrer à l’aréna et de voir mes coéquipiers.»

Des rôles plus limités

Pour les deux premiers matchs préparatoires contre les États-Unis, Thornton a joué à l’aile au sein d’un quatrième trio, mais il a obtenu des présences régulières en supériorité numérique.

Bouwmeester, quant à lui, n’a pas joué la première rencontre face aux Américains. Il a remplacé Jake Muzzin lors du gain de 5 à 2, samedi, à Ottawa. À quelques heures du départ de l’équipe pour Pittsburgh où le Canada conclura sa phase préparatoire contre la Russie, Bouwmeester avait encore un poste parmi le top six aux côtés de Drew Doughty.

«Quand j’avais 20 ans, j’étais aussi le septième défenseur en début de tournoi, mais j’avais réussi à me trouver une place», a rappelé l’arrière gaucher des Blues.

Sans le forfait de Duncan Keith, des Blackhawks de Chicago, Bouwmeester n’aurait pas participé à cette nouvelle aventure.