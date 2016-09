L’incroyable silhouette d’Elizabeth Hurley en bikini à 51 ans

Elizabeth Hurley, connue notamment pour son rôle de Vanessa Kensington dans Austin Powers, est toujours aussi magnifique qu’à l’époque où elle incarnait l'espionne sexy.

Last October in glorious Mustique #IvorySnakeBikini @elizabethhurleybeach 😘 Une photo publiée par Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) le 9 Sept. 2016 à 10h34 PDT

Sur Instagram, l’actrice britannique a partagé un cliché pris au mois d’octobre l’an dernier, où elle prend la pose dans le bikini Mustique de sa collection Elizabeth Hurley Beach. Sans surprise, l’image a suscité de nombreux commentaires sur le réseau social.

«Je suis sans mot», écrit un admirateur.

«Jour après jour, ton âge augmente, et jour après jour ta beauté grandit. Tu es la femme la plus belle et sexy. Tu demeuras magnifique pour toujours», écrit un autre.

Et pour ceux qui doutent qu’Elizabeth Hurley soit toujours aussi resplendissante un an plus tard, voici quelques images qui devraient vous convaincre.

Aquas, blues and turquoises always work on the beach. Lots to choose from at elizabethhurley.com @elizabethhurleybeach #elizabethhurleybeach Une photo publiée par Elizabeth Hurley Beach (@elizabethhurleybeach) le 6 Sept. 2016 à 10h28 PDT

Check out our one pieces at www.elizabethhurley.com @elizabethhurley1 #elizabethhurleybeachwear Une photo publiée par Elizabeth Hurley Beach (@elizabethhurleybeach) le 1 Sept. 2016 à 7h03 PDT