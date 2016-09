Mariana Mazza met ses abonnés Facebook en garde

Un pirate informatique a usurpé l’identité de Mariana Mazza, en créant un faux compte à son nom sur Facebook.

Afin d’augmenter le nombre d’abonnés sur cette page mensongère, le fin finaud a offert aux admirateurs de l’humoriste des billets pour son spectacle Femme ta gueule. Pour courir la chance de remporter le «faux prix» annoncé, les utilisateurs de Facebook n’avaient qu’à composer un numéro 1-800. Plusieurs ont été bernés, mais ont réalisé, une fois au bout du fil, qu’il s’agissait d’une arnaque.

Mariana Mazza a rapidement réagi sur le réseau social pour mettre en garde ses abonnés, tout en donnant quelques conseils au pirate amateur afin qu’il peaufiner sa technique la prochaine fois qu’il voudra se faire passer pour autrui.

«1- un numéro de téléphone qui commence par 1-800 pour récupérer des billets : COME ON! Fait le dans le 514 pour être plus crédible et chargent les appels, tu vas te faire un peu de cash au moins. Demande un numéro de carte de crédit et le nom de jeune fille de leur mère et je te jure TU VAS FAIRE LA PALETTE espèce d'enfoiré», écrit-elle, avant de l’envoyer paître au point deux.

«3- Si tu étais un vrai pirate, tu ne te serais pas attaqué à moi. Je suis Arabe. Voilà mon point est fait», ajoute-t-elle, avant de l’envoyer paître à nouveau au point quatre.

Mazza conclut en invitant tous ses fans à écouter la première de la nouvelle saison de Code F ce lundi à 21h, sur les ondes de VRAK.