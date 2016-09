Morts parce que le système d’alarme avait été débranché

VAL-D’OR | Trois mineurs sont morts noyés en 2009 alors que le système de sécurité de la mine avait été débranché manuellement et qu’il y avait de graves lacunes sur le plan des équipements de sécurité, selon la Couronne, dans le procès d'une minière pour la mort de trois de ses travailleurs.

Le 30 octobre 2009, les mineurs Dominico Bollini, Marc Guay et Bruno Goulet ont demandé à l’opérateur du treuil, Ghislain Dufour, de les descendre au niveau 12, soit le plus profond de la mine Bachelor de Desmaraiville dans le Nord-du-Québec, une propriété de Ressources Métanor.

Photo courtoisie

Dominico Bollini, victime

Photo courtoisie

Marc Guay, victime

Tous les employés ignoraient cependant que les niveaux 11 et 12 avaient été submergés à la suite du bris d’un tuyau.

Les trois hommes sont morts noyés dans la cage d’ascenseur.

Ressources Métanor a été accusée de négligence criminelle causant la mort, une première au Canada pour une mine depuis que la Loi permet de poursuivre des entreprises au criminel. Le procès s’est ouvert hier au palais de justice de Val-d’Or.

Alarme non fonctionnelle

Selon Ghislain Dufour, qui a opéré des treuils pendant 40 ans avant les trois décès, l’alarme de fond de puits doit toujours être en fonction. Il ignorait qu’elle ne fonctionnait pas pendant la nuit fatidique. «Je n’ai rien à vérifier avec ça, mais s’il y avait eu un incident, je l’aurais su», a-t-il raconté lors de son témoignage.

Selon le procureur de la Couronne, Marc-André Roy, le système d’alarme visant à informer l’opérateur de treuil qu’il y a de l’eau au fond de la mine avait été débranché manuellement et les fils électriques enrubannés avec du ruban adhésif.

«Il n’y avait aucune forme d’entretien et d’alarme. Il régnait une grande confusion entre les mineurs et les responsables. Personne ne savait qui était responsable de quoi», a dit Me Roy lors de sa déclaration d’ouverture du procès qui doit durer six semaines.

Entretien obligatoire

Les mines ont l’obligation de procéder à l’inspection du treuil chaque semaine, mais selon Ghislain Dufour, il arrivait que ce ne soit pas toujours fait. «S’il y avait des travaux plus urgents à faire, ça passait avant les inspections», a-t-il raconté, sans pour autant être capable de donner de cas concrets.

À la suite de l’enquête de la CSST, la mine a été condamnée à une amende de 15 000 $. Les familles des victimes avaient également poursuivi l’entreprise pour 3,5 M$. Une entente hors cour a été conclue et le montant n’a pas été divulgué.

Si elle est reconnue coupable, Ressources Metanor recevra une amende, mais les responsables de la mine ne risquent pas la prison.