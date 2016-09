Première du Mike Ward Show: Mike Ward épargne Jérémy Gabriel

Nous avons recensé qu’une seule allusion à l’affaire Jérémy Gabriel lundi soir au Mike Ward Show, qui débarquait en grande pompe à Télétoon la nuit. Chose encore plus surprenante, elle venait de Jean-Thomas Jobin, son premier invité.

Le clin d’œil au différend juridique opposant les deux hommes, récemment porté en appel par Ward, est survenu quand Jean-Thomas Jobin a donné au stand-up comique une calculatrice, pour qu’il puisse «compter combien il doit dans son procès de cul». Le principal intéressé a souri sans répliquer, une réaction étonnante compte tenu des propos qu’il a tenus le mois dernier sur scène à Édimbourg, promettant d’étirer les blagues sur Jérémy Gabriel jusqu’à sa mort.

En entrevue au Journal après cette sortie écossaise, Gilbert Rozon avait suggéré à Ward de «tourner la page». On ignore si l’humoriste a suivi les conseils du grand manitou de Juste pour rire, mais chose certaine, il a bien fait de garder le silence, parce qu’il aurait été dommage de transformer la première du Mike Ward Show en règlement de compte.

Humour «sale»

Beaucoup plus grinçant que Piment fort, le nouveau talk-show quotidien de Télétoon la nuit remplit sa mission. «Ma façon de rendre les gens heureux, c’est en faisant des jokes un peu sales», a d’ailleurs déclaré l’animateur en ouverture.

Eh bien aujourd’hui, les amateurs d’humour trash doivent afficher un large sourire parce que des blagues malpropres, le Mike Ward Show en regorge.

Outre un court dessin animé traitant de pédophilie, le rendez-vous de 30 minutes comprenait un bien-cuit particulièrement corrosif à Jean-Thomas Jobin servi par Ward. Concernant les rumeurs selon lesquelles Jobin formerait un couple avec Pierre Lapointe, le controversé animateur a déclaré : «Ce n’est pas vrai. Pierre Lapointe fourre juste des A.» Quant au one-man show de Jean-Thomas Jobin, qui a échappé le prix du meilleur spectacle au dernier gala des Olivier malgré ses victoires dans deux autres catégories, Ward a lancé : «Son show, c’est des textes parfaits, une mise en scène impeccable... pis Jean-Thomas qui gâche tout avec son delivery de marde.»

Intitulé Pussycat, le clip du faux rappeur Bengee n’a fait qu’ajouter au ton politiquement incorrect de l’émission enregistrée devant public au Théâtre Plaza à Montréal.

Edgar Fruitier collaborateur

Au cours des prochains jours et semaines, Mike Ward recevra Mariana Mazza, Laurent Paquin, François Bellefeuille, Dominic Paquet, Jean-François Mercier, Patrick Groulx et Patrice L’Écuyer. Parmi ses collaborateurs réguliers, citons Julien Bernatchez, Daniel Grenier, Mario Bélanger, Edgar Fruitier (!) et Yannick De Martino.