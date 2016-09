Qualité de l’air au chantier Turcot: «Très faible risque sur la santé», selon la santé publique

Confirmant les multiples dépassements de particules fines autour du chantier Turcot, la direction de la santé publique affirme que ceux-ci représentent un «très faible risque» pour la santé des populations exposées.

«Il y a eu des dépassements des normes de PM2,5 [particules fines] en lien avec les activités du chantier durant 8 jours sur une période de huit mois», a confirmé la Direction régionale de santé publique (DRSP) lundi soir, alors qu’elle participait pour la première fois au comité de bon voisinage NDG-Westmount. Dans ce contexte, la DRSP considère que la population est exposée à un très faible risque pour sa santé en lien avec les PM2,5 générés par le chantier.»

Lundi, le 24 Heures révélait que le taux de particules fines avait dépassé la norme fixée à 30µg/m3 à 10 reprises, La grande majorité de ces dépassements ayant été enregistrés entre mai et juillet dernier.

Rappelons que les résultats des tests de qualité de l’air effectués depuis le mois de mai ne figurent ni sur le site Turcot ni celui de la Ville de Montréal.

Bien que la DRSP confirme ces dépassements, elle n’a pas non plus divulgué ces données, mais recommande au ministère des Transports de les communiquer en temps réel via son site web.

Ce manque de transparence avait été dénoncé par plusieurs experts et élus, jugeant qu’elle ne rassurait en rien la population.

Pas de risque à long terme

Parallèlement, les résultats sur la qualité de l’air obtenu par la DRSP lui font aussi dire qu’il n’y a fréquemment eu des dépassements de normes des particules en suspension totale (PST) surtout les particules grossières ou poussières.

«Les effets [...] sont l'irritation du nez, des yeux ou de la gorge et l'augmentation des symptômes d'allergie saisonnière. [Mais] il n'y a pas d'effet à long terme sur la santé», confirme l’organisation. Soulignons que les concentrations de métaux ou de composés organiques volatils (COV) dans l'air sont demeurées dans les normes.

Bruit anormal

Dans son rapport, la DRSP se dit préoccupée par le bruit, les valeurs ayant dépassé les normes du MTQ et de l'Organisation mondiale de la Santé pour le bruit moyen.

«L'exposition au bruit à des niveaux élevés peut en effet entraîner divers problèmes de santé à court terme comme les troubles du sommeil», rappelle l’organisme qui souhaite plus de mesures de mitigation, par exemple via des murs antibruit, et de revoir la nature des travaux réalisés la nuit.