Stephen Harper travaillera comme consultant pour Dentons

CALGARY – L’ancien premier ministre Stephen Harper travaillera comme consultant pour le cabinet d’avocats Dentons à Calgary.

«L'expérience de M. Harper à titre de dirigeant d'un pays du G7 sera un atout précieux tant pour nos clients que pour notre équipe», a annoncé Elliott Portnoy, chef de la direction mondiale de Dentons, par communiqué.

M. Harper et les membres de sa nouvelle entreprise, Harper & Associates Consulting, oeuvreront dans les bureaux de Dentons à Calgary pour l’équipe et les clients internationaux, notamment pour les aider «à comprendre les questions touchant l'accès aux marchés et la gestion des risques géopolitiques et économiques à l'échelle mondiale et à maximiser la valeur sur les marchés mondiaux».

Dentons, qui emploie déjà l’ancien premier ministre Jean Chrétien, est un des plus gros cabinets d’avocats au monde.

Cette firme a souligné que Stephen Harper a négocié un bon nombre d’accords de libre-échange lorsqu’il était à la tête du gouvernement fédéral.

«M. Harper possède des compétences et une expérience uniques. Il sait comment conclure des transactions aux confins des activités commerciales, des affaires gouvernementales et des relations interfrontalières et cela sera très précieux pour nos clients», a mentionné Joe Andrew, président du conseil mondial de Dentons.

Stephen Harper avait annoncé à la fin août sa démission comme député de la Chambre des communes. Il a été premier ministre du Canada de 2006 jusqu’à l’automne 2015 à la suite de sa défaite face aux libéraux de Justin Trudeau.