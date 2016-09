Trump va-t-il gagner ?

Au Québec, il ne se trouve à peu près personne pour défendre Trump. Surtout pas parmi les politologues. Ce n’est qu’avec une certaine répugnance, après avoir épuisé toutes les autres possibilités, que la probabilité d’une victoire de Trump est évoquée. Il faut bien admettre que les étoiles sont en train de s’enligner en faveur de Trump.

Rationnellement, Trump ne devrait pas gagner. Mais les sondages des derniers jours sont encourageants pour Trump. Certes, Clinton est en avance, mais cette avance diminue petit à petit. Elle n’est plus que de 2 ou 3 points. Surtout, les gens qui soutiennent Clinton le font majoritairement sans grand enthousiasme. C’est le contraire pour les partisans de Trump. Clinton parviendra-t-elle à faire sortir le vote? J’en doute de plus en plus.

Une maladie déroutante

Les événements des derniers jours sont déroutants. Vendredi, madame Clinton laissait entendre que ses quintes de toux provenaient d’allergies – aux politiques de Trump disait-elle à la blague. Mais elle n’a pas révélé qu’elle souffrait de pneumonie, alors qu’elle est surveillée par des médecins. Et puis dimanche, la voilà qui s’effondre et son entourage prétend qu’elle s’est évanouie après avoir souffert d’un coup de chaleur. Allons, il faisait 21 degrés Celsius. En regardant de près la vidéo qui montre ses gardes du corps en train de la mettre dans une voiture, il apparaît assez clairement que madame Clinton ne s’évanouit pas. Sa tête demeure bien droite. En revanche, ses jambes paraissent complètement bloquées. Puis, elle tombe, ses gardes la soutiennent et la placent dans la voiture.

Or, plusieurs Américains se méfient de madame Clinton parce qu’ils lui reprochent de ne pas dire la vérité. Cet épisode de sa maladie va les conforter dans leur sentiment. Trump vient d’annonce qu’il ferait connaître les résultats de ses examens médicaux des derniers jours. Hillary Clinton fera-t-elle la même chose?

Un débat émotif

Le débat du 26 septembre entre Clinton et Trump sera sans doute très important pour départager l’opinion publique. Mais plus la date de l’élection approche, plus les électeurs deviennent émotifs. En raison de sa faiblesse de dimanche, il faudra que madame Clinton paraisse inébranlable comme le roc lors de ce débat.

L'authenticité de Trump

Trump a bien des défauts. Il est en procès pour fraude. Il refuse de publier son rapport d’impôt. Il a montré à plusieurs reprises qu’il n’avait aucune empathie. Mais il possède une authenticité qui manque à madame Clinton.

Trump va-t-il gagner les élections présidentielles contre Clinton? Étant donné l’effritement des partisans de madame Clinton, cette hypothèse paraît de plus en plus plausible. Si madame Clinton n’injecte pas davantage de vigueur à sa campagne bientôt, la victoire de Trump pourrait devenir une évidence. En attendant, étant donné sa pneumonie, elle va pendant une semaine entière laisser le champ libre à M. Trump.

J'espère me tromper. Mais il faut être aveugle pour ne pas voir que la campagne de Trump va de mieux en mieux.