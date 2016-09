Un avocat passera deux ans détenu chez lui pour recel

L’avocat Martial Fillion passera les deux prochaines années «détenu» à domicile après s’être avoué coupable, lundi, de recel d’argent sale généré par des trafiquants liés aux gangs de rue et aux Hells Angels.

Toutefois, il a obtenu l’abandon des accusations de gangstérisme qui pesaient sur lui, en échange de sa reconnaissance de culpabilité survenue à la suite de négociations entre la défense et la Couronne.

Évitant la prison, Me Fillion sera assigné en tout temps à sa résidence de Sainte-Agathe-des-Monts. Après 32 ans de pratique, il s’est également vu interdire d’exercer sa profession d’avocat durant sa peine.

L’avocat devenait le dernier des 55 accusés du projet d’enquête antidrogue Axe – la plus grosse opération jamais menée contre des gangs de rue à Montréal – à être jugé.

À deux reprises, Me Fillion a servi d’intermédiaire afin que Dany Sprinces Cadet – un membre du Syndicate et bras droit du numéro un des gangs de rue à Montréal, Gregory Woolley – touche des redevances d’au moins 3850 $ sur les recettes d’un réseau de trafic de cocaïne, entre l’été 2008 et l’hiver 2009, d’après la preuve amassée par les policiers.