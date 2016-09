Un homme tente de mettre le feu à une musulmane

Coup d'oeil sur cet article

Un individu a mis le feu à une femme portant des vêtements musulmans en plein centre-ville de New York, rapporte le New York Daily News. Samedi dernier en fin de soirée, Nemariq Alhinai, 35 ans, se promenait devant une chic boutique de la 5e avenue à Manhattan. L'Écossaise en visite aux États-Unis a soudainement ressenti une grande chaleur sur son bras gauche. C’est alors qu’elle a réalisé que sa blouse était en feu. Elle a heureusement réussi à étouffer les flammes. C’est à ce moment qu’elle a aperçu un inconnu tout près d’elle avec un briquet dans les mains. L’histoire a été confirmée par les services policiers et ils sont à la recherche du suspect. Ils n’ont pas encore déterminé si des motifs haineux ou religieux sont en cause avec l’attaque.