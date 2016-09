Un «pimp» de Montréal coupable de traite de personnes

«À 17 et 20 ans, elles ont été envoûtées, a rappelé la magistrate, lors du verdict prononcé vendredi dernier au palais de justice de Montréal. La séduction s’est lentement transformée en domination.»

Comme c’est souvent le cas dans ce genre d’affaires, Brun a promis la lune à ses victimes dans le seul but de s’enrichir à leurs dépens. Elles devaient d’abord danser, puis faire des «extras» à Montréal, mais aussi ailleurs au Québec et même dans les Prairies.

Et pour être certain de ne pas perdre son gagne-pain, Brun pouvait se montrer violent, tant physiquement que psychologiquement. Une des victimes a déjà été forcée de dormir par terre «comme un chien», et elle était allée jusqu’à mentir sous serment pour faire acquitter le pimp dans une affaire d’agression.