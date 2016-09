Un pompier rend un touchant hommage à ses collègues du 11 septembre (VIDÉO)

Ce week-end, nous avons pu assister à de nombreux émouvants hommages aux victimes des attentats du 11 septembre.

L’hommage ci-dessous est un des plus émouvants ayant été rendus.

Un pompier de Maryville au Tennessee s’est rendu ce dimanche dans un centre de conditionnement physique, seul, pour honorer la mémoire de ses confrères pompiers qui ont perdu la vie ou combattu lors des tristes attentats du World Trade Center.

L’homme en question , le pompier Jason Harding, a demandé à Lezlie Bauler du Planet Fitness s’il pouvait monter sur l’escalateur mécanique avec son équipement de pompier afin de gravir l’équivalent des 110 étages du World Trade Center.

#onbraille

Jason Harding a rendu cet hommage de façon anonyme, en toute discrétion et c’est ce qui rend cette vidéo encore plus puissante. Celle-ci a été partagée plus de 140 000 fois depuis sa publication sur le Facebook de Lezlie Bauler.

Source:

Wlox.com