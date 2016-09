Un projet de 1,2 milliard à Brossard

Le promoteur du Dix30 a toujours de grandes ambitions pour Brossard. En face du vaste mégacentre, de l’autre côté de l’autoroute 10, Devimco dit vouloir investir pas moins de 1,2 milliard de dollars dans un nouveau «transit-oriented development*» (TOD) destiné à devenir «le nouveau centre-ville de la rive sud de Montréal».

Le promoteur mise sur la future gare du Réseau électrique métropolitain (REM) que la Caisse de dépôt et placement du Québec veut construire dans le secteur. C’était même son plus gros argument de marketing lundi lors de la conférence de presse sur le projet, baptisé «Solar».

Devimco doit d’ailleurs contribuer au financement du projet. Quand il demandera des permis de construction dans le secteur, le promoteur paiera une «charge de développement» établie au pied carré, qui sera investie dans le REM.

Devimco compte construire 2500 unités résidentielles et un parc de 130 000 pieds carrés, en plus d’un million de pieds carrés en espaces de bureaux et commerciaux, deux hôtels et un centre des congrès «dernier cri».

* Note du réviseur : en français, aménagement axé sur le transport en commun (source: Termium)