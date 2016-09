Une chauffeuse d’autobus décède après avoir embouti un pilier de béton

DENVER – La conductrice d’un autobus scolaire est décédée dimanche après-midi près de l’aéroport international de Denver au Colorado après que son véhicule ait foncé dans un pilier de béton.

L’autobus transportait 28 élèves et membres du personnel d’entraîneurs d’une équipe de football d’une école secondaire, a rapporté dimanche le «Denver Post». Il venait tout juste de quitter l’aéroport lorsque l’accident s’est produit.

Entre 17 et 20 passagers ont été blessés et ont été transportés à l’hôpital, d’après «The Mirror». Au moins deux étaient dans un état critique et deux autres gravement blessés, selon les informations du «Denver Post». «Plusieurs adultes avec un certain nombre d’étudiants ont été transportés dans un hôpital de la région. La gravité des blessures est inconnue», a écrit la police de Denver sur son fil Twitter.

Sur les photos publiées sur les médias sociaux, on voit que le devant de l’autobus a embouti la structure de béton et a été complètement écrasé sous la force de l’impact.

L’accident s’est produit au moment où, pour une raison encore inexpliquée, la chauffeuse a décidé de faire demi-tour et de retourner en direction de l’aéroport. Elle aurait alors perdu la maîtrise de son véhicule et a dévié jusqu’au pilier de béton. Le décès de la conductrice a été constaté sur les lieux.

Deux autres autobus scolaires ont quitté au même moment l’aéroport, mais n’ont pas été impliqués dans l’accident.

Les passagers qui n’ont pas été blessés ont été rencontrés par les enquêteurs afin de connaître leur version des faits. La police de Denver tentait toujours de faire la lumière sur les événements.