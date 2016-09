[VIDÉO] Vincent Cassel reprend son rôle mythique de La Haine pour un court-métrage

Paru en 1995, le film de Mathieu Kassovitz nous avait permis de découvrir celui qui allait devenir un des plus importants acteurs de sa génération. Même si Cassel avait déjà quelques films à son actif, son personnage de Vinz dans La Haine aura marqué l’imaginaire de bon nombre de cinéphiles.

Dans « Violence en réunion » de Karim Boukercha, on se retrouve 20 ans plus tard. Vinz est maintenant un travailleur d’usine un peu bedonnant sur qui la vie a laissé de grosses traces.

Certains diront que c’est impossible puisque Vinz meurt à la fin du film de Kassovitz. Mais bon, ça reste du cinéma après tout.

Résidant toujours dans sa banlieue parisienne, l’homme n’a pas tant changé et garde encore en lui une rage qui le consume. La cité n’a pas beaucoup changé non plus. Le climat est toujours tendu entre jeunes et policiers, mais surtout depuis les mystérieuses apparitions d’une femme en burka.

À voir absolument si vous êtes un fan de Cassel ou un nostalgique de La Haine.