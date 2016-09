Xavier Dolan et ses stars

Après Cannes et Toronto, c’est Montréal qui accueillait lundi soir Xavier Dolan pour la première de son dernier film, Juste la fin du monde. Pour l’occasion, les acteurs français Gaspard Ulliel, Léa Seydoux et Nathalie Baye ont fait le voyage, venant présenter le long-métrage au public québécois et aux artistes ayant foulé le tapis rouge déroulé devant le Théâtre Outremont. En mai dernier, Xavier Dolan a reçu le prestigieux Grand Prix de Cannes pour cette adaptation de la pièce de théâtre créée par Jean-Luc Lagarce. Juste la fin du monde prendra l’affiche le 21 septembre.