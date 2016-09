Yvon Bussières réfléchit à son avenir politique

Doyen du conseil municipal de Québec, après 23 ans comme élu, le conseiller de l’opposition Yvon Bussières songe à mettre un terme à sa carrière politique après avoir terminé son présent mandat.

Le chef intérimaire de Démocratie Québec (DQ) a bien l’intention de terminer son présent mandat, et il prendra une décision après la course à la chefferie de son parti, qui, l’espère-t-il, aura lieu cet automne. «Je vais faire ce mandat et je verrai après», m’a-t-il exposé en entrevue.

En fait, M. Bussières a bien failli tout laisser tomber il y a un an. «J’ai pensé arrêter, confie-t-il. Je suis arrivé contre un mur.»

C’était à l’été 2015. M. Bussières peinait à terminer ses journées de travail, au point d’être obligé de dormir quelques heures en secret, chez lui dans l’après-midi, pour y parvenir. Inquiet, il a fini par se présenter chez son médecin. Celui-ci a constaté que son diabète était hors de contrôle.

«Mon médecin m’a dit: “tout le stress et le mépris que vous vivez dans votre travail est en train de vous tuer”. Alors là, avec ma femme – sa complice de toujours –, je me suis dit qu’il fallait que je prenne ça plus zen.»

Depuis, le médecin de M. Bussières a changé ses médicaments et tout est maîtrisé. Il a aussi décidé d’adopter une nouvelle attitude. Ainsi, M. Bussières refuse de nourrir de l’animosité envers Régis Labeaume ou d’autres collègues qui sont déplaisants avec lui, les soirs de conseil notamment. «Sinon, ça tire ton énergie», dit-il.

Très exigeant

Mais l’épisode l’a fait réfléchir. Le service public, observe le principal intéressé, demande santé et énergie à revendre. Il me fait remarquer que son avenir est plus derrière lui que devant. Et que faire un autre mandat le mènerait à 71 ans. Il évoque le fait que c’est un an de plus que la défunte mairesse Andrée Boucher, qui est partie sans crier gare un matin du mois d’août 2007.

«Alors à un moment donné, je ne prends pas ma décision tout de suite, mais après les Fêtes. Parce qu’on a donné de notre santé, et c’est exigeant la vie politique, c’est très exigeant», souffle-t-il, mentionnant qu’il a repoussé ses pensions fédérale et provinciale parce qu’il est toujours actif.

D’un autre côté, M. Bussières est bien déterminé à jouer le rôle de chef intérimaire de DQ jusqu’à l’élection d’un nouveau chef. Il tient à rendre ce service à son parti.

Comment arrêter?

Le conseiller se demande par ailleurs comment il fera pour arrêter. Quand tu as toujours été aussi impliqué, il est difficile d’imaginer la retraite. Il n’est pas le premier à éprouver ce genre de sentiments. Mais contrairement à d’autres milieux, les politiciens municipaux ne suivent pas de cours de préparation à cette période de la vie.

Je me dis aussi qu’il n’arrêtera pas vraiment, mais qu’il fera autre chose. Tout comme son épouse Lucie, il est déjà très impliqué dans diverses oeuvres. Détenteur d’une maîtrise en théologie et agent pastoral de formation, il s’est toujours fait un devoir de servir les plus démunis.