Lundi, François Charron a lancé sa nouvelle plateforme de vente en ligne 100% québécoise, qui regroupe plus de 1500 commerces et quelque 100 000 produits en tout genre.

Ça y est! C'est maintenant lancé! Partagez et magasinez! ;) https://t.co/PJi4yzvT3k — Francois Charron (@francoischarron) 12 septembre 2016

Selon M. Charron, le site en question—Shoooping.ca de son petit nom—regorge de «toutes les catégories de produits que vous pouvez imaginer».

Le Sac de chips a donc décidé de faire un peu de shopping (ou doit-on maintenant dire shoooping?) pour voir si cette nouvelle alternative locale pour le commerce en ligne avait l’étoffe des Amazon et Alibaba de ce monde.

Alors, est-ce que ça passe le test?

Hum, comment dire.

En oubliant un moment les deux ‘o’ de trop dans le nom et le fait qu’on soit redirigé vers les sites des commerçants (ceux qui fonctionnent, à tout le moins) chaque fois qu’on veut acheter un produit (pas l’idéal pour les acheteurs compulsifs), disons qu’il reste encore du chemin à faire.

C’est sans compter que, pour que leurs marchandises puissent apparaitre sur Shoooping.ca, les entreprises doivent obligatoirement utiliser la plateforme de commerce en ligne shopp.it, une solution offerte exclusivement par VotreSite.ca, une autre propriété—vous l’aurez deviné—de François Charron.

Et si vous vous attendiez à y retrouver principalement des produits fabriqués au Québec par des entreprises bien de chez nous, vous risquez d’être fort déçus. Il y a bien ça et là quelques offrandes locales intéressantes, mais pour le reste, on se croirait surtout dans un gros Marché aux Puces virtuel.

Bref, un peu plus de 24 heures après son lancement officiel, il est peut-être un peu tôt pour en juger, mais Jeff Bezos peut continuer de dormir sur ses deux oreilles.

27 produits surprenants en vente sur Shoooping.ca

Ceci dit, François Charron n'a pas menti au sujet l’incroyable variété de produits qu’on retrouve Shoooping.ca.

Même qu’on a trouvé quantité d’items assez surprenants en fouillant juste un tout petit peu.

En voici quelques-uns pour que vous puissiez en juger par vous-mêmes.

Bon shoooping!

1. Un oreiller magique de cheval Capture d'écran / Shoooping.ca

2. Une robe de mariée pixélisée Capture d'écran / Shoooping.ca

3. Un range-clés coquin Capture d'écran / Shoooping.ca

4. La perruque d'Ogie Ogilthorpe de Slapshot Capture d'écran / Shoooping.ca

5. Un cube de dinde hachée surgelée Capture d'écran / Shoooping.ca

6. Une figurine de Frozen mangeable Capture d'écran / Shoooping.ca

7. Un iPhone 4s pour 869,95$ Capture d'écran / Shoooping.ca

8. Un céleri à 11,10$ Capture d'écran / Shoooping.ca

10. Une carte de hockey de Pavel Bure de 1994 Capture d'écran / Shoooping.ca

11. Des peintures artisanal (sic) malgaches Capture d'écran / Shoooping.ca

12. Des vieilles plaques d'immatriculation du Québec Capture d'écran / Shoooping.ca

13. Des burkinis Capture d'écran / Shoooping.ca

14. De la Baconnaise

15. Des nunchaku de ninja Capture d'écran / Shoooping.ca

16. Une jarre à gâteries pour animaux en forme d'emoji aubergine Capture d'écran / Shoooping.ca

17. Une crosse Capture d'écran / Shoooping.ca

18. Des carcasses de volailles sauvages Capture d'écran / Shoooping.ca

19. Une titine à cacanne Capture d'écran / Shoooping.ca

20. Un kit de jupe pour Mustang Capture d'écran / Shoooping.ca

21. Un bonnet anti-radiations Capture d'écran / Shoooping.ca

22. Un masturbateur pour les fétichistes des pieds Capture d'écran / Shoooping.ca

23. Une cabane à moineaux en forme de Westfalia Capture d'écran / Shoooping.ca

24. Un des trois petits cochons Capture d'écran / Shoooping.ca

25. Une cloche «sonnez pour une pipe» Capture d'écran / Shoooping.ca

26. Le livre «Naviguez vers la lumière» de Jacques Lévesque Capture d'écran / Shoooping.ca

27. Un céleri à 21,45$ Capture d'écran / Shoooping.ca