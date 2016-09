À cause que Mélanie Joly

Mélanie Joly est citée dans La Presse de ce matin.

"Nous allons avoir une conversation avec les différents Netflix de [ce monde] pour discuter sur comment ils peuvent éventuellement contribuer au contenu canadien dans une ère numérique

Je sais que cette approche est assez ambitieuse, j’en suis très consciente. [...] Ce n’est pas à cause que je pense qu’il faut les changer [les quotas de contenu canadien], c’est parce que les gens ont commencé à consommer du contenu de façon différente."

D’abord, remercions le journaliste qui a cité la ministre sans corriger son français pour qu’on puisse voir ces fautes noir sur blanc.

Ensuite, demandons-nous comment cette politicienne a déjà pu siéger au Conseil supérieur de la langue française... Et comment elle peut être responsable des langues officielles...

Ça me rappelle quand elle a répété ad nauseam l'expression "faire en sorte que " dans une entrevue à Anne-Marie Dussault, comme nous l'a rappelé avec humour Infoman.

Ça me rappelle quand elle briguait la mairie de Montréal et qu'elle cassait son français.

"Je pense que qu’est-ce que Montréal a besoin en ce moment, c’est de leadership » ».

« Je suis tannée de voir qu’est-ce qui se passe à la ville".

"l'impact que ça l'a sur la confiance des citoyens ".

Ça me rappelle quand on l'a questionnée sur le bilinguisme au sein du gouvernement et qu'elle a répondu:

"Que nos ministres soient anglophones ou francophones, le plus important, c’est que je vois vraiment une réelle volonté à ce qu’on apprenne la deuxième langue officielle"

Ça me rappelle quand elle avait baragouiné une réponse alambiquée au sujet des langues officielles.