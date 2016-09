Aucune accusation criminelle contre le serveur qui a servi le Tartare de saumon

SHERBROOKE | Le serveur qui aurait servi un Tartare de saumon à un client allergique ne verra pas d'accusations être déposées contre lui.

«Après étude et analyse du dossier, les procureurs du district de Sherbrooke en sont venus à la conclusion que le suspect dans l'enquête n'avait commis aucune faute criminelle», annonce Me René Verret du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

En mai dernier, Simon-Pierre Canuel s'était attablé au restaurant le Tapageur de Sherbrooke et avait commandé un Tartare de bœuf. Or, c'est plutôt un Tartare de saumon que le serveur lui avait apporté.

La réaction allergique avait été immédiate. Simon-Pierre Canuel, qui n'avait pas d'Épipen sur lui, était demeuré aux soins intensifs pendant une semaine et avait ensuite plongé dans le coma durant 2 jours.