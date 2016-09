Berlin, mon amour.

«Ich liebe dich» comme on dit, le cœur gros quand je pense que je ne passerai pas mon prochain vendredi soir à regarder la vie déambuler sous mes yeux rue Oranianstrasse.

Sans le savoir, tu faisais déjà partie de moi depuis ma conception, maman étant allemande et qui à coup de «groß Schwein ramasse ta chambre» ou bien de «Ich liebe dich» avant le dodo, me donnait envie d’aller te «cruiser», d’aller regarder ton décolleté et comprendre pourquoi j’ai toute la misère du monde à me sentir heureux, ici, dans ma Montréal extraordinaire que j’aime tant, ma Montréal qui m’a toujours fait du bien, mais ma Montréal qui, contrairement à toi, ne me comble pas entièrement, sans que je ne puisse pour autant mettre le doigt sur le pourquoi du comment.

Berlin, t’es ma ville du french. Quand je suis avec toi, je me sens sexy, je me sens libre, je me sens puissant et beau. Tu me fais cet effet là, toi qui nage à des millions de kilomètres de la superficialité nord-américaine, de la surconsommation, de la folie du beau/du gros/du neuf et des critères de beauté homos dignes d’une mauvaise affiche d’Abercrombie & Fitch. Avec toi je suis moi même, je m’habille comme je veux, loin des conventions ni du stress du bourrelet de trop, loin du sentiment de devoir plaire sur iPhone avant de plaire en vrai.

Avec toi, c’est le charisme et l’énergie qui gagnent, l’attitude et la répartie. Tu aimes les gens de caractère et ce qui éteint les garçons de Montréal chez moi, toi tu l’embrasses et en redemande goulûment.

Berlin ma chérie, tu me forces à faire l’amour avec toi en vélo, car c’est ce qu’on fait à Berlin, on fait l'amour à vélo. C’est le vent dans les cheveux comme dans un clip d’India Arie, le cœur léger et une bière à 75 cennes dans la main que je pédale sur toi, que je te découvre toujours plus, grand, fier, heureux et ouvert.

Berlin ma précieuse, tu me donnes la possibilité de croire, même sur la mdma, que je suis plus grand qu’un 9 à 5, que je suis plus «cute» qu’une photo Grindr et qu’un «slip» de paye, que je suis entier, fort et multiple.

Il y a quatre ans, quand je suis tombé en amour avec toi, j’ai reçu une décharge électrique dans l’échine: Ok. I belong here. Depuis ce temps, chaque année, beau temps mauvais temps, «cassé» ou pas «cassé», je viens te voir ma blonde, car tu m’attends, prête à me donner ce que t’as de plus beau, de plus brut, de plus tendre, mais aussi de plus violent, car oui t’es capable d’une grande violence quand vient le temps de dire Adieu à mon «summer love» beau comme un coeur, quand je me sens seul sur la terrasse d’un café ou bien quand je suis en boule à «brailler ma vie», car je me demande c’est quoi le but de la vie justement. T’es violente, car bien que tu sois vraie, t’es aussi illusion et chimère. T’es un Walt Disney World pour adultes, un piège sans scrupule, un idéal qui ne peut que t’engloutir et te dévorer si on ne te tient pas fermement en laisse.

Il y a quatre ans tu m’as donné envie d’apprendre ta langue, une langue dure, froide et gutturale. J’ai, à coup de trois heures par semaine à l’école, apprivoisé tes mots, ta culture et ta façon de voir la vie, car pour vrai, «in Deutschland», on ne pense pas comme ailleurs, on pense parfois carré parfois sans carré, pays et ville de contrastes, pays et ville de polarités, ce qui explique assurément cette fatale attraction que j’éprouve pour toi.

Chaque année, depuis quatre ans, quand je vais te voir, comme lorsqu’on va visiter un vieil ami sur qui a on déjà eu un «kick», tu me rentres dedans, ne me laissant jamais indemne une seconde, me donnant envie de tout «crisser là» pour venir passer ma vie avec toi, pour toujours, sans compromis, comme dans The Notebook.

Je me suis fait des amis grâce à toi ma Berlin chérie. Des amis proches, ouverts, beaux, tendres et tellement différents de moi sur l’énergie que bien souvent je me suis demandé ce que je pouvais leur trouver et vice-versa. Ça a pris du temps au début, se flairant comme un pitbull et un chihuahua dans un parc à chien, essayant de se «sizer» et de savoir si on veut se lancer la balle pour toujours. Ces amis sont maintenant précieux, mais aussi présents, malgré le fait que je vienne chambouler leur univers une fois l’an, à l’impromptu. Stefan, Bastian et Mischi sont authentiques et sans tabou, plongeant dans ta luxure et dans tes vices chaque week-end, mais n’oubliant jamais que lundi matin arrivera qu’on le veuille ou non.

Berlin ma cochonne, à cause de toi je succombe aux plaisirs de la chair. Elle est partout, accessible, délurée, intense, chaude et vraie. Tes jolis garçons sont partout, prêts à m’aimer pour une nuit ou pour la vie, venant de partout, comme moi, à la recherche de ton amour éternel qui, force est de constater, ne durera pas, devant retourner à leurs moutons de Montréal et devant se résigner à envoyer des photos de chest sur Grindr pour espérer saliver à deux.

Ma Berlin, t’es loin des réseaux sociaux et du iPhone 7. T’es là, «pluggée» dans la vraie vie, car toute rencontre humaine avec toi passe par le blanc des yeux, parfois dans un allemand trouble et parfois dans une tension silencieuse qui plane et qui survit au «beat» plus grand que nature du Berghain.

Berlin ma reine, tes cafés sont à perte de vue, tes bars ne ferment jamais, ton art visuel et ton street art ne nous lâchent pas comme les mouches noires au mois de juillet, tes artistes et «wannabe djs» qui «chillent» sur la terrasse du Bateau Ivre ne semblent jamais travailler, tes bières à 75 cents qu’on boit tout le temps 24 sur 24, deviennent l’haleine du matin, qu’on la boive dans la rue, au Golitzer park, à vélo ou bien «lové» dans le divan deux places du Airbnb de Kreuzberg qui refuse de me laisser partir.

Berlin ta musique est la plus belle. T’es capable du techno le plus sériel du monde qui nous rappelle que les Allemands c’est des machines, mais t’es aussi capable de house sensuelle qui rapproche, fait transpirer et fait rêver, tel un français qui débarque à Montréal croyant à la terre promise. Tes clubs sont mythiques, ta musique électronique est partout, ton amour du vieux est tangible, car pour toi un club qui a l’air vieux c’est un club qui a du vécu. Ta «queerness» est la loi, car avec toi, n’y a plus de genre ni de case. À Berlin, on est tous le french de quelqu’un, gars, fille, trans, homo, hétéro, bi, rien de tout cela ou tout à la fois.

Berlin tes musées, Berlin ta bouffe «pas mangeable» mais tes döner turcs exquis, Berlin ton air bête, Berlin ta culture qui fait rêver la planète, Berlin tes souvenirs de la Deuxième Guerre, Berlin tes apparts tout croches mais tes fenêtres immenses, Berlin ta météo instable, Berlin tes graffitis, Berlin tes canaux, Berlin ton curry wurst, Berlin tes possibles. Berlin.

Avec toi le temps s’arrête, avec toi ma vie est merveilleuse. C’est peut-être aussi pour cette raison que je te quitte toujours, que je reviens à Montréal pour ne pas tout brûler, comme une «date» que dont tu sais que si tu consommes le désir il ne restera plus rien. Je reviens aussi à Montréal pour ne pas te prendre pour acquise en finissant par t’appeler «Pa’ pis Man’ » devant la télé. Tu mérites mieux que cela et moi aussi. Je te le dis mon amour, je reviens à Montréal pour m’empêcher d’oublier que tu es feu et passion et non 9 à 5 et boîte à lunch.

Berlin je veux te rêver pour toujours, vivant 11 mois par année pour notre prochain «french kiss» et surfant sur tes doux effluves quand les soirs sont gris.

Berlin, je t’aime.

Jordan