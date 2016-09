Price affrontera la Russie

PITTSBURGH | Carey Price aura une occasion supplémentaire de peaufiner sa préparation en prévision de la Coupe du monde.

Au terme de l’entraînement tenu, hier, au Consel Energy Center, le gardien du Canadien et l’entraîneur Mike Babcock ont indiqué qu’il défendrait les couleurs de l’unifolié lors du duel face à la Russie.

S’il a précisé que Price serait d’office pour les 60 minutes de la rencontre, Babcock n’a pas voulu confirmer que Price obtiendrait le poste de gardien partant pour le tournoi qui se mettra en branle, samedi.

«Il n’a pas livré la performance qu’il aurait souhaité lors du premier match, alors ce sera une autre occasion pour lui de retrouver ses repères après une longue période d’inactivité», a déclaré l’entraîneur canadien, précisant que Corey Crawford serait le substitut pour cette dernière joute préparatoire.

«On verra, par la suite, quelle sera notre rotation pour le tournoi», a-t-il ajouté.

Vitesse et habiletés

Déjoué à trois reprises sur 24 lancers vendredi, le gardien de 29 ans considère que ce deuxième départ ne s’inscrit que dans un processus normal de remise en forme.

«Présentement, la meilleure recette pour moi consiste à obtenir le plus de minutes possible, question de bien sentir les tirs et de m’ajuster au tempo.»

À l’instar de celles face aux Américains, le tempo de la rencontre face à la Russie sera une fois de plus très élevé.

«Je m’attends à beaucoup de vitesse et d’habiletés. Comme tous les matchs de ce tournoi, d’ailleurs. C’est fou le talent qu’il y a au sein de tous les pays», a déclaré Price.

Reste à voir si le jeu sera aussi intense et robuste. À ce propos, Price mettra en garde ses coéquipiers canadiens contre un joueur en particulier.

«Je suis persuadé que ce sera encore très physique. Je n’ai pas de doutes qu’Emy (Alexei Emelin) distribuera son lot de mises en échec.»

Rivalité historique

Avec l’émergence des États-Unis, de la Suède et même de la Finlande, la rivalité entre le Canada et la Russie n’est plus ce qu’elle a déjà été. N’empêche qu’un affrontement entre ces deux puissances revêt toujours un cachet particulier.

«Cette rivalité fait partie intégrante du hockey. Tous les joueurs de hockey ont leur propre perception de cette rivalité historique et tous les jeunes Canadiens ont entendu parler de la Série du siècle de 1972», a raconté Price.

On peut donc s’attendre à un match enlevant, même s’il ne s’agit que d’un match préparatoire. Et puisque les deux nations ne se retrouvent pas dans le même groupe, il n’est pas dit qu’elles affronteront de nouveau dans ce tournoi.

Raison de plus pour apprécier le spectacle et savourer le moment.