21 clichés ridicules dont les Québécois ne se débarrasseront jamais

Le portrait de Ricardo dans le magazine Elle France est une collection des plus beaux clichés que les Français perpétuent à notre endroit : «Nouveau Monde, retraite dans l’érablière, défricheurs, guerres indiennes», tout y passe.

Mettons quelque chose au clair, une fois pour tout! On n’habite pas des cabanes en bois, on ne se promène pas avec des animaux morts sur la tête et, quand on veut, on est capable de faire une phrase complète sans sacrer.

Voici 21 clichés qu’ont (parfois/souvent) les Français à l’endroit des Québécois:

► 1 - Qu’on adopte tous le look « trappeur-chasseur », c’est-à-dire la chemise à carreaux, la ceinture fléchée (accessoire mode par excellence) et le chapeau de poil.

► 2 - Qu’on tue l’animal de nos mains nues pour se nourrir.

Ah pis s’habiller.

► 3 - Qu’on habite tous dans un igloo et/ou dans une cabane en bois au beau milieu de la forêt.

#Lesgrandsespaces

► 4 - Que Montréal est une ville souterraine...

Parce que tsé, au Québec, l’hiver dure neuf mois et demi et il fait -400 000 degrés Celsius .

► 5 - Qu’on est encore une colonie de quelques centaines de côlons et donc que tout le monde se connaît.

► 6 - Qu’on parle comme dans un livre de Michel Tremblay...

Ah pis qu’on sacre aux deux mots.

► 7 - Que c’est le temps des sucres à l’année et que le sirop d’érable nous coule dans les veines.

N.B. En passant, c'est pas normal de payer 15$ pour un suçon artisanal à saveur d'érable à un stand sur Sainte-Catherine.

► 8 - Qu’on peut se réveiller à Montréal, déjeuner à Tadoussac, dîner à Québec pis souper au pied des Rocheuses.

Et le tout sans TGV... parce que ça, contrairement à Internet, c'est pas encore arrivé en Amérique...

► 9 - Qu’on se déplace en motoneige et/ou sur un traîneau tiré par des chiens (si on est écolo).

► 10 - Qu’on vit à la campagne (sans électricité) sur une terre défrichée de nos mains nues avec nos 14 frères et sœurs.

#Dégénération

► 11 - Qu’on navigue sur le Saint-Laurent à bord d’un canot d’écorce gossée avec une pierre taillée.

► 12 - Qu’on boit beaucoup d’alcool pour se tenir au chaud.

On fait juste boire beaucoup d’alcool. Point.

► 13 - Que le Vieux-Port de Montréal est une pouponnière de baleines.

Fak même si vous allez au Bota Bota, vous ne verrez pas de baleines.

► 14 - Qu’on est donc ben sympathiques et accueillants...

Mais bien moins intelligents qu’eux.

► 15 - Qu’on dort en boule devant le poêle à bois dans le confort de notre Canada Goose.

► 16 - Qu’on a tous notre permis de chasse aux bébés phoques.

► 17 - Qu’on se nourrit exclusivement de poutine...

On va se le dire, des légumes, on peut pas se permettre ça.

► 18 - Que des Québécois habitent encore sur le Plateau-Mont-Royal.

Ben non.

► 19 - Qu’il n’est pas rare de croiser d’orignaux pis d’ours noirs sur Sainte-Catherine.

► 20 - Qu’on emploie plus d’anglicismes qu’eux.

► 21 - Qu’ils sont capables d’imiter notre accent du 17e siècle à la perfection. Wô, n’est pas côlon qui veut!