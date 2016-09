Coupe Banque Nationale: victoire soulageante pour Françoise Abanda

La cinquième participation de Françoise Abanda au rendez-vous WTA de Québec lui a enfin procuré l’ivresse de la victoire. Profitant des largesses de l’Allemande Mona Barthel, sixième favorite, la Montréalaise s’est imposée en une heure et demie en deux manches de 7-6 (7) et 6-4, devant une poignée de spectateurs au PEPS. Abanda, 201e au monde, figurait au tableau principal grâce à un laissez-passer octroyé par le comité organisateur.

«Je suis très contente. Je pense que j’ai su garder ma concentration tout au long du match. Cela dit, je n’ai pas joué mon meilleur tennis, mais j’ai fait ce qu’il fallait pour obtenir la victoire», a lancé la gagnante de 19 ans, première représentante de la province à atteindre la ronde des 16 depuis Eugenie Bouchard en 2013.

Abanda a profité des ennuis au service de Barthel pour prendre son rythme. L’Européenne a commis neuf doubles fautes en plus d’être brisée trois fois par la favorite du public. En avance 3-0 au premier set, Abanda a connu une baisse de régime qui a ensuite permis à Barthel de servir pour la manche. Mais la Québécoise a affiché du caractère. «Ça m’a stressée un peu, mais je me suis dit de garder mon calme.»

Lors des deux dernières éditions du tournoi québécois, Abanda s’était avouée vaincue face à la grande Venus Williams (2014) et avait abandonné contre la Croate Mirjana Lucic-Baroni (2015), championne en titre. «Je n’avais pas beaucoup d’expérience chez les pros les autres fois. Ça commence à rentrer», a-t-elle enchaîné. Au second tour, jeudi, Abanda sera confrontée à l’Américaine Jessica Pegula, sur qui elle avait eu le dessus 6-3, 6-3 plus tôt cette saison.