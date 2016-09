Darche élu président de la LHPS

L’ancien joueur du Canadien aimerait s’asseoir avec Hockey Québec pendant son premier mandat

La Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) a posé un geste important, hier, alors qu’elle a annoncé l’embauche de Mathieu Darche à titre de président.

L’ancien joueur de la LNH a reçu ce mandat de la part des membres lors de l’assemblée générale de ce circuit qui s’est tenue il y a quelques jours à Lévis.

Darche agissait déjà comme président d’honneur de la LHPS en compagnie de Martin St-Louis depuis sa création en 2010. Avec cette nomination, il franchit donc une étape de plus dans son engagement dans le hockey scolaire au Québec.

«Je crois beaucoup à ce produit et je voulais m’investir davantage», a souligné Mathieu Darche lors d’une entrevue avec le Journal de Montréal hier.

Un conflit à régler avec HQ

Le dossier le plus chaud sur le bureau de Darche sera la mésentente qui perdure entre sa ligue et Hockey Québec.

Comme on le sait, la LHPS n’a plus aucun lien avec la fédération provinciale depuis un an en raison d’un différend au sujet des règlements qui sont appliqués à l’intérieur des cadres du circuit scolaire.

«J’aimerais bien résoudre ce conflit qui n’en ait pas un selon moi, a souligné Darche. Je ne suis pas en guerre avec Hockey Québec. Je suis persuadé que le hockey civil et celui du niveau scolaire peuvent cohabiter.

«Je veux simplement qu’on laisse le choix aux parents et aux joueurs.»

L’ancien joueur du Canadien a d’ailleurs l’intention de s’asseoir avec le nouveau directeur-général de Hockey Québec Paul Ménard dans les prochaines semaines.

Est-ce que le remplaçant de Sylvain B. Lalonde saura trouver une façon de faire débloquer le même dossier où ce prédécesseur a échoué ? S’il réussit, ce serait une première réalisation importante pour celui qui entre officiellement en fonction le 3 octobre.

Autre expansion pour 2017 ?

Avec 140 formations divisées dans une vingtaine d’écoles secondaires situées un peu partout au Québec, la LHPS est en train de prouver qu’elle n’est pas un feu de paille. En l’espace de quelques années, elle est devenue un incontournable pour les hockeyeurs, et ce, grâce à une expansion rapide.

Est-ce qu’un circuit ne risque pas de se brûler les ailes en acceptant autant d’équipes dans un délai aussi court ? Mathieu Darche n’y voit pas de problème pourvu que le processus soit respecté.

«On contrôle bien l’arrivée des nouvelles formations, a-t-il souligné. On a un cahier de charge assez détaillé dans lequel les écoles doivent répondre à plusieurs critères avant d’être admises dans notre ligue.

«D’ailleurs, on a refusé plusieurs écoles pour diverses raisons au cours des dernières années.»

Le marché du hockey scolaire ne semble pas saturé parce que la LHPS prévoit une autre expansion pour la saison 2017-18. Un dossier à suivre...