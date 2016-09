Débat de Drummondville: volte-face de Cloutier sur les signes religieux

DRUMMONDVILLE – Alexandre Cloutier a reculé et n’a plus l’intention d’interdire aux enseignants de porter des signes religieux, après un second débat mouvementé où il a croisé le fer avec Jean-François Lisée sur le thème de la laïcité.



M. Lisée a pris pour cible la position sur la laïcité du candidat Cloutier, qui proposait de prohiber le port de signes religieux pour les personnes en autorité. Comme M. Cloutier est contre une clause grand-père, cette façon de faire va provoquer des licenciements, a souligné le député de Rosemont.



Le coup a porté. Lors de ses remarques finales, Alexandre Cloutier a précisé que jamais «sous sa gouverne quiconque ne va perdre son emploi». «Je veux une société ouverte qui tolère la différence», a-t-il lancé. Au cours du point de presse qui a suivi, jamais M. Cloutier n’a été capable de répondre aux questions entourant les conséquences qu’encourrait le port de signe religieux s’il est interdit. «Pour l’instant, il n’y a pas d’exemple», a-t-il dit.



Plus tard, son équipe a fait savoir que la proposition d’inclure les enseignants dans la liste du personnel qui doit rester neutre était larguée, car trop «compliquée» à appliquer.

Lisée causerait une fracture



Sur la question de la laïcité, M. Cloutier a été le premier à jeter les gants en accusant Jean-François Lisée de provoquer une «fracture» dans le mouvement souverainiste avec sa «charte des valeurs 3.0» alors que le troisième débat de la campagne à la direction du Parti québécois, qui avait lieu à Drummondville, tirait à sa fin.



M. Lisée ne veut pas interdire aux employés du secteur public qui ne sont pas en autorité de porter des signes religieux, mais souhaite les «sensibiliser». «On va leur dire, leur demander, comme on l’a fait avec le tabagisme et la ceinture de sécurité», a-t-il expliqué.



Pour le candidat Cloutier, cette position n’est pas tenable et va causer de la «chicane». «Dire à une prof qui porte le voile que ce n’est pas l’idée du siècle, puis dire qu’on laissera les gens juger, ça va mener à la division. Ça va mener à des chicanes», a lancé M. Cloutier.



Lisée instrumentalise le débat



Il n’est pas le seul à prendre pour cible Jean-François Lisée. Martine Ouellet l’accuse carrément d’instrumentaliser ce débat pour faire des gains politiques. Elle a comparé «sa façon d’utiliser (le débat identitaire) pour faire une ballot question» à la campagne péquiste de 2014. «Vous avez vu le résultat», a-t-elle dit à la presse.



Paul St-Pierre Plamondon a insisté sur l’importance de recruter des néo-Québécois au sein du PQ. «Si le PQ n’est pas le reflet de la réalité québécoise d’aujourd’hui. S’il n’inclut pas les néo-Québécois, on a notre part de responsabilité.» Il a demandé aux autres candidats de ne pas faire de l’immigration un enjeu partisan.