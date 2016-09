Découverte probable du Terror de l’explorateur Franklin disparu dans l’Arctique

MONTRÉAL | L’épave du deuxième navire d’une mythique expédition britannique disparue dans l’Arctique en 1846 a été probablement découverte, selon une équipe scientifique canadienne.

Une vidéo tournée par l’équipe de l’Arctic Research Foundation montre, selon elle, l’épave du Terror, l’un des deux navires de l’explorateur Sir John Franklin, disparus dans les eaux glaciales de l’Arctique canadien.

Le Terror, un trois mâts bâti il y a 203 ans, a été découvert le 3 septembre, a indiqué l’Arctic Research Foundation.

«Nous avons trouvé le Terror gisant fièrement par 24 mètres de profondeur, parfaitement préservé par les eaux glaciales du Passage du Nord-Ouest», a annoncé Adrian Schimnowski, un porte-parole de la fondation dans une vidéo diffusée par la télévision publique CBC.

«Excellente nouvelle: une grande part du mystère de l’expédition Franklin pourrait avoir été résolue. #HMS Terror», a écrit le Premier ministre canadien Justin Trudeau sur Twitter.

Le premier navire de l’expédition Franklin, l’Erebus, avait été découvert dans la même zone en 2014.

Fleurons de la marine britannique de l’époque, les deux navires avaient quitté l’Angleterre le 19 mai 1845 pour découvrir le Passage du Nord-Ouest, voie maritime reliant l’Atlantique au Pacifique dans l’Arctique canadien.

Surpris très tôt par le froid, les 129 marins étaient restés coincés pendant un an et demi dans les glaces et portés disparus. Ils avaient fini par abandonner les deux navires. Aucun d’entre eux n’avait survécu.

«Parcs Canada travaille présentement avec ses partenaires sur l’authenticité des renseignements entourant cette découverte», a indiqué l’organisme fédéral dans un communiqué.

Le navire a été découvert dans une baie de l’île King William, là où un Inuit membre de l’équipe scientifique disait avoir aperçu il y a quelques années un mât perçant la surface de l’eau.