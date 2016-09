Des accusations d’agression sexuelle portées contre un militaire à Halifax

Soupçonné d’agression sexuelle sur l’une de ses collègues, un militaire affecté à Halifax fait désormais face à de graves accusations criminelles.

«Les accusations ont trait à une agression sexuelle présumée qui aurait eu lieu pendant que l’accusé était déployé en tant que membre de l’équipage du NCSM ATHABASKAN en novembre 2015», ont fait savoir mardi les Forces armées canadiennes par voie de communiqué.

Le matelot-chef Daniel Cooper, de l’École navale à la base des Forces canadiennes à Halifax, fait face à deux chefs d’accusation. Le premier pour agression sexuelle et l’autre pour avoir infligé de mauvais traitements à des subalternes.

Cette annonce survient 24 heures après le dépôt d’une accusation d’agression sexuelle contre Kevin MacIntyre, un membre de l’unité de la police militaire de la base des Forces à Halifax. Ce dernier aurait lui aussi agressé sexuellement une autre militaire en septembre 2015, alors qu’il participait à un exercice international à Glasgow, en Écosse.

«Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes fait enquête sur toutes les allégations d’agression sexuelle de manière exhaustive et impartiale pour contribuer au maintien d’un environnement professionnel respectueux et sain pour tous les militaires. Le port de ces accusations reflète notre engagement continu d’appuyer les victimes et de contribuer à prévenir les cas d’inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes», a déclaré le lieutenant-colonel Francis Bolduc.