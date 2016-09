Dessau fait son mea culpa à cinq municipalités

Une quatrième firme de génie impliquée dans les scandales de corruption fait son mea culpa. Dessau offre de rembourser les villes de Montréal, Québec, Laval, Gatineau et Lévis.

Après CIMA +, SNC-Lavalin et le groupe Roche (aujourd’hui Norda Stelo), l’entreprise reconnaît elle aussi avoir obtenu frauduleusement des sommes dans le cadre de contrats publics et offre de les rembourser.

Le Bureau de l’administrateur du programme de remboursement volontaire (BAPRV) vient de publier l’avis de Dessau, qui a vendu ses actifs de génie à l’albertaine Stantec en 2014.

«Dessau demande une quittance globale», dit Anne Dongois, porte-parole du BAPRV. D’autres organisations pourraient donc lui réclamer des sommes.

Trois compagnies de construction ont aussi fait savoir au BAPRV qu’elles comptent montrer patte blanche: Construction DJL inc., Construction Frank Catania et associés inc. et Construction Irebec inc.

Cartel des ingénieurs

L'ex vice-président de Dessau, Rosaire Sauriol, a été arrêté et accusé de fraude en 2013 pour son implication alléguée dans le réseau criminel de partage des contrats qu'aurait dirigé l'ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt.

À la commission Charbonneau, en 2013, Sauriol a admis avoir participé à un cartel de firmes de génie qui se partageaient les contrats publics à la ville de Montréal, en échange de financement politique illégal.

Il a notamment expliqué avoir fourni plus de 400 000$ en argent comptant pour le financement du parti du maire Gérald Tremblay. Il remettait les enveloppes à Bernard Trépanier, l'argentier d'Union Montréal, surnommé «monsieur 3%» en référence à la ristourne fournie par les firmes en échange de contrats.

Au total, l'entreprise aurait fait de la fausse facturation pour plus de 2 M$ afin de se procurer l'argent comptant nécessaire au financement illégal, selon Sauriol.

Les bureaux montréalais de Dessau ont également été perquisitionnés en 2015 par l'Unité permanente anticorruption (UPAC) dans le cadre de son enquête sur le scandale des compteurs d'eau.