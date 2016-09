Chauffeur Uber et fier de l'être

Heureux de l’entente entre Uber et le gouvernement, un chauffeur a publié un message Facebook pour s’afficher avec fierté comme étant un employé de la multinationale.

Alors que les chauffeurs de taxi, furieux de l’entente entre Québec et l’entreprise américaine, n’excluent aucune option pour faire connaître leur mécontentement, de leur côté, les chauffeurs d’Uber sont maintenant heureux de sortir de l’ombre. C’est le cas de Jonathan, qui s’est fièrement annoncé sur Facebook. «Et oui! Maintenant je m’affiche comme chauffeur Uber!» a-t-il écrit.

L’homme de Québec, qui dit avoir «parié gros» en quittant son travail à temps plein malgré l’interdiction, affirme avoir «triplé» son salaire, ce qui lui a permis de «sortir de la misère». Il dit également apprécier la possibilité de gérer ses horaires et de prendre des congés quand il le veut, notamment pour son petit garçon qui a besoin de soins particuliers.

Malgré tout, il affirme travailler jusqu’à 60 heures par semaine pour gagner de 600$ à 1000$ avant les frais, dont l’essence. Au total, il dit avoir répondu à 2700 appels depuis janvier.

Dur été

Cependant, celui qui a débuté au mois de janvier avoue ne pas avoir eu la vie facile au cours des derniers mois. «Ma voiture a encore les cicatrices d’un été chaud», dit-il. «Comme tous les chauffeurs Uber, on a subi du harcèlement de la part des taxis.»

Il se voit ainsi comme un pionnier d’une nouvelle ère du transport de personnes. «Si Uber a duré, c’est parce qu’il y a des gars comme moi qui ont assuré le service.» Il s’est d’ailleurs fait saisir son véhicule une fois par les contrôleurs routiers.

Maintenant qu’Uber est légal (ou sur le point de l’être), Jonathan est heureux que son «choix risqué» ait finalement «porté fruit». «Cent pour cent légal maintenant, Uber paye ses taxes et impôts et prend bien soin de ses chauffeurs et clients», se réjouit-il.

Jonathan va continuer à faire du transport au cours des trois prochaines semaines bien qu’il comprenne que les contrôleurs routiers poursuivent leurs saisies. «Ils appliquent la loi», lance-t-il.