Françoise Bertrand quitte la FCCQ

Après plus de treize ans à la tête de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Françoise Bertrand passe le flambeau à l’un de ses fidèles collaborateurs, Stéphane Forget.

«Ce fut un privilège de soutenir le développement économique et de représenter les entreprises qui jouent un rôle fondamental dans notre société», a-t-elle déclaré. Sa démission entrera en vigueur le 6 octobre.

Michael Novak, président du conseil d'administration de la FCCQ, a salué les réalisations de Mme Bertrand «pour assurer la défense des intérêts économiques du Québec ».

Stéphane Forget est l’actuel vice-président aux affaires stratégiques et économiques de la FCCQ, un réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1100 membres corporatifs, qui eux-mêmes représentent plus de 60 000 entreprises.

Lors de son embauche en mars 2014, il avait été identifié comme un successeur possible à Mme Bertrand.

Devant les défis qui l’attendent, Stéphane Forget s'est dit enthousiaste.

«Je suis fier de servir une institution établie au Québec depuis 107 ans et qui est devenue le plus important réseau d’affaires au Québec.»