Il ne s’agit pas de la première fois que Garou prend une pause du populaire concours de chant français. Coach durant les trois premières saisons, le chanteur avait passé son tour pour la suivante, revenant plus tôt cette année pour la cinquième édition. Un éventuel retour à The Voice ne serait pas hors de question, selon l’équipe du chanteur.

C’est donc au Québec, et non en France, que Garou passera l’hiver prochain. Il viendra ainsi rejoindre Roch Voisine et Corneille pour une toute nouvelle série de spectacles de leur projet commun Forever Gentlemen. Sur scène, ils font revivre les titres qui ont fait le renom d’artistes tels que Frank Sinatra, Tony Bennett, B.J. Thomas, Charles Trenet et autres Sacha Distel.