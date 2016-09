Harcèlements sexuels: 20 millions

Le président de Fox News, Roger Ailes, a démissionné cet été pour harcèlement sexuel sur l’ancienne vedette de la chaîne, Gretchen Carlson. Ailes a reçu 40 millions de dollars d’indemnité de départ.

Ce génie du monde des médias a placé Fox News au sommet des chaînes câblées, dépassant à la fois MSNBC et CNN.

Mais sa performance incluait le harcèlement sexuel. On parlait de Fox News comme d’un manoir Playboy.

Depuis l’annonce du pactole de 20 millions accordés à Gretchen Carlson, nombreuses sont les femmes qui en blague ont dit: «Pour vingt millions, je me serais laissé harceler.»

Le pire, c’est d’avoir le sentiment que ces facéties cachent des arrières-pensées. Ce faux humour confirme les pires préjugés sur les femmes, exprimés par des hommes et des femmes.

Le patron tout puissant

Y a-t-il un prix plancher ou maximum pour se faire reluquer durant des années par un patron, les yeux soudain humidifiés, qui balaie notre corps de haut en bas avec des arrêts sur certaines parties de notre anatomie qui ne sont ni le coude ni le talon d’Achille?

Des patrons qui murmurent, susurrent des mots drus, crus, des mots avec lesquels ils s’excitent et qui éclaboussent, dégoûtent, heurtent, enragent ou font peur.

Des patrons qui effleurent ou serrent, avec une insistance douteuse. Et ce, durant des années. Au vu et au su des autres qui ferment les yeux, baissent les stores et branchent des écouteurs sur leurs oreilles.

Combien de femmes accepteraient des millions pour cette torture morale où l’on se sent à la longue souillée? Elles sont plus nombreuses qu’on ne le souhaite, mais infiniment moins que nombre d’hommes le croient.

Et la vraie question, la seule légitime: que faire avec les harceleurs qui ont le pouvoir de briser une femme de carrière sinon de les faire payer cher, eux pour qui l’argent est aussi érotique?