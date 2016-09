Immobilier: acheteurs, négociez!

En mai, Le Journal de Québec constatait une baisse moyenne de 3,8 % sur un an du prix des maisons unifamiliales dans la région de la Capitale-Nationale (la plus forte décroissance au pays). À Montréal, les prix sont plutôt à la hausse. De 2,5 % entre juillet 2015 et juillet 2016 rapportait TVA à la mi-août.

Un bon inspecteur prendra au moins deux à trois heures pour faire le tour de la propriété, de la cave au grenier (et même sur le toit, s’il est accessible). Il exigera de la documentation du vendeur, tassera quelques meubles et, surtout, vérifiera (s’il le peut), l’état des fondations, de la fenestration, de la plomberie, de l’électricité, des systèmes d’eau chaude, de ventilation, de l’isolation, et la qualité des revêtements extérieurs et la toiture.