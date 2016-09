Israël: Shimon Peres hospitalisé après un accident cérébral

L’ex-président israélien et prix Nobel de la paix Shimon Peres, 93 ans, a été hospitalisé en urgence mardi soir près de Tel-Aviv et placé sous anesthésie et assistance respiratoire à la suite d’un accident vasculaire cérébral, a indiqué son bureau dans un communiqué.

«L’ancien président a été hospitalisé à l’hôpital Tel-Hashomer à la suite d’un accident cérébral».

Après avoir indiqué que son état était «stable» et qu’il était «conscient», le bureau de M. Peres a rapporté un «changement dans son état».

«Ses médecins ont décidé de l’anesthésier et de le placer sous assistance respiratoire afin de faciliter la suite du traitement. Dans quelques minutes, il subira un scanner afin d’évaluer plus précisément son état», a dit son bureau.

Des médias israéliens ont rapporté que M. Peres était dans un état grave.

Les médias ont dépêché leurs journalistes sur place à Ramat Gan, près de Tel-Aviv. Tel-Hashomer est le plus grand hôpital israélien.

Le premier ministre Benjamin Netanyahu a rapidement réagi à la nouvelle de l’hospitalisation, survenue le jour anniversaire de la signature à Washington en 1993 des premiers accords d’Oslo, dont M. Peres fut l’un des artisans.

«Je souhaite à l’ancien président une guérison rapide. Shimon, nous t’aimons et tout le peuple espère ta guérison», a écrit M. Netanyahu sur sa page Facebook.

M. Netanyahu s’est entretenu avec le directeur de l’hôpital pour s’informer de l’état de M. Peres, ont dit ses services.

Les messages de soutien ont commencé à affluer. «Nous te souhaitons, notre cher ancien président Shimon Peres, un rétablissement rapide, afin que tu puisses de nouveau dispenser tes paroles de sagesse», a twitté le chef de l’opposition travailliste Isaac Herzog.

M. Peres avait connu en janvier deux alertes cardiaques en dix jours et avait été hospitalisé à deux reprises.

Génération des pères fondateurs

Il avait été hospitalisé le 14 janvier après un accident cardiaque qualifié de mineur, qui avait nécessité la pose d’un cathéter pour élargir une artère. Il était ressorti de l’hôpital au bout de cinq jours. Mais il y était retourné en raison d’une arythmie.

Un des artisans des accords de paix d’Oslo en 1993, Shimon Peres a reçu le prix Nobel de la Paix en 1994, conjointement avec l’ex-premier ministre israélien Yitzhak Rabin et l’ex-président palestinien Yasser Arafat, tous deux décédés.

Dernier homme politique issu de la génération des pères fondateurs d’Israël à être en vie, M. Peres, ministre au sein de nombreux gouvernements, a assumé à plusieurs reprises la fonction de premier ministre, puis celle de président de l’État d’Israël de 2007 à 2014.

À 93 ans, il est resté particulièrement actif à travers son Centre Peres pour la paix, qui promeut la coexistence entre juifs et Arabes.

Entre ses deux séjours à l’hôpital en janvier, il avait affirmé sa volonté de se «remettre au travail» et de «continuer à servir notre beau pays que j’aime tant».

Présent sur la scène politique depuis la création d’Israël en 1948, il avait confié un jour que le secret de sa longévité consistait à faire de la gymnastique tous les jours, à manger peu et à boire un ou deux verres de bon vin.

Doté d’une aura considérable, M. Peres continue à assumer le rôle de sage de la nation.

Cette nouvelle alerte de santé survient alors que les perspectives de résolution du conflit israélo-palestinien, qui ont beaucoup occupé M. Peres, ont rarement été plus sombres et que l’idée que les accords d’Oslo sont morts gagne du terrain.