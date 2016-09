Jim Popp croit être encore l’homme de la situation

Malgré tout ce qui se dit dans le vestiaire et tout ce qui se passe sur le terrain, Jim Popp se défend bec et ongles: il est l’homme de la ­situation chez les Alouettes.

«J’en suis persuadé, a souligné l’entraîneur-chef dont le mandat comme directeur général terminera à la fin de la saison 2017. C’est un choix collectif, mais j’ai confiance en moi et en ce que je suis capable de faire. Je pense que je suis utile autour de la table et je crois pouvoir aider cette organisation maintenant et dans le futur.»