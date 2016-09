La circonscription de Crémazie pourrait être rebaptisée en l’honneur de Maurice Richard

La députée libérale Marie Montpetit présentera ce jeudi une proposition visant à modifier l’actuel nom de la circonscription qu’elle représente afin d’honorer la mémoire du célèbre joueur de hockey montréalais.

Selon la nouvelle publiée sur le site web du Montreal Gazette ce matin, l’initiative proviendrait de l’organisation de hockey mineur les Braves d’Ahuntsic, en collaboration avec la famille Richard.

Je proposerai jeudi que ma circonscription soit renommée Maurice-Richard en appui aux longues démarches de la famille & @braves1955. #polqc — Marie Montpetit (@Marie_Montpetit) 13 septembre 2016

Rappelons que le Rocket, de son vivant, s’était impliqué bénévolement à plusieurs niveaux au sein de l’organisme sportif de son quartier (Ahuntsic) qui, au palier gouvernemental provincial, correspond à la circonscription de Crémazie.

Montpetit, élue pour la première fois lors de l’élection du 7 avril 2014, soutient, toujours selon la Gazette, que Maurice Richard «a su inculquer un sens de la fierté à tous les Québécois dans un moment critique de leur histoire, faisant de lui un des grands bâtisseurs du Québec moderne et une inspiration pour plusieurs générations.» (traduction libre)

Procédures de longue haleine

Dans son article sur le même sujet, le journal Métro nous rappelle qu’il y a déjà cinq lieux au Québec qui honorent le plus célèbre des hockeyeurs de la province, dont le parc Maurice-Richard le long de la rivière des Prairies et l’aréna Maurice-Richard, à proximité des stades Olympique et Saputo.

La proposition de la députée Montpetit sera déposée à la Commission de la représentation électorale de l’Assemblée nationale du Québec, qui s’affaire déjà à améliorer la carte électorale québécoise.

La demande sera ensuite entendue par la commission de toponymie du Québec, pour être finalement l’objet d’une décision par le directeur général des élections du Québec.

En cas d’approbation, la nouvelle dénomination ferait son apparition lors des élections provinciales de 2018.

Reléguer Crémazie aux oubliettes?

Bien que cette proposition semble, a priori, plaire à un bon pan de la population, certains observateurs craignent que ce faisant, on ne fasse ombrage à la mémoire d’Octave Crémazie, qui serait dépossédé de la nomenclature de la circonscription au profit de Richard.

Crémazie, un écrivain et un poète, est né en 1827 et est décédé en 1879. On lui doit notamment Le drapeau de Carillon, un poème long de 250 vers qui deviendra le symbole de la résistance des Français d'Amérique.

Toutefois, selon la Commission de la toponymie du Québec, plus de 35 lieux portent déjà le nom d’Octave Crémazie (dont un boulevard et une station de métro à Montréal, en plus de la petite salle du Grand Théâtre de Québec), ce qui pourrait jouer en faveur de la proposition des Braves d’Ahuntsic que soutient la députée libérale Montpetit.