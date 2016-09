La fin du suspense

Après un été de suppositions et d’angoisse, nous savons enfin si Marie Lamontagne a réussi sa tentative de suicide.

Comme promis, l’auteure Danielle Trottier n’a pas fait languir les téléspectateurs longtemps avant de dévoiler le secret bien gardé. Trois minutes, pour être plus précis. Incluant le générique d’ouverture. Mais après cinq mois d’attente, ce n’est pas quelques secondes de plus qui allaient faire péter les plombs à 2 millions de personnes.

Mais avant de sauter de joie et d’organiser le prochain tournoi d’Ultimate Frisbee de Lietteville, évaluons les dégâts. L’héroïne bien-aimée n’est peut-être pas morte, mais elle n’est pas forte. Étendue sur son lit d’hôpital, le teint blafard, le regard vide, elle est incapable de parler. La corde qu’elle s’était enroulée autour du cou a visiblement fait des dommages.

Quand on retrouve Marie, on devine qu’il s’est écoulé quelques jours depuis qu’elle a essayé de mettre fin aux siens. L’épisode commence au moment où Madeleine (Marie-Chantal Perron) décrit au médecin le malaise cardiaque qu’elle a subi quand elle a découvert la détenue pendue. Entrecoupée d’images du drame, toujours aussi difficiles à regarder d’ailleurs, la séquence nous révèle une IPL encore plus vulnérable qu’on croyait.