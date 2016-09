La leçon de Roland-Garros

Trois finales en Grand Chelem, deux titres majeurs, une médaille olympique et un premier rang mondial; à 28 ans, l’Allemande a connu une ­saison digne des plus grandes. ­Personne ne l’attendait en finale des Internationaux d’Australie, et encore moins comme championne. Mais «l’héritière» de Steffi Graf a confirmé son nouveau statut, ­propulsée par son nouveau tennis.