Pour l’Impact, la semaine qui vient de passer a été on ne peut plus difficile. En deux matchs, le Bleu-blanc-noir a laissé filer des points au profit d’adversaires directement engagés dans la course pour la dernière place qui donne accès aux séries éliminatoires.

Après avoir arraché trois points à ­Toronto, on croyait bien que les matchs contre Orlando et Philadelphie nous donneraient à voir un Impact revigoré.

Mais particulièrement en milieu de semaine au stade Saputo, on a vu que les joueurs montréalais avaient la mémoire courte. Ces derniers ont complètement oblitéré les raisons pour lesquelles ils avaient eu du succès dans la Ville Reine pour revenir à leurs mauvaises habitudes en multipliant les erreurs individuelles et collectives.

Contre l’Union samedi, ils ont fait un peu mieux, mais ce n’était pas suffisant pour montrer aux partisans et au reste de la ligue qu’ils forment une équipe dont on doit se méfier.

Au milieu

Avec six matchs encore à jouer, il est évident que le milieu de terrain montréalais doit appartenir à Hernan Bernardello, Marco Donadel et Patrice Bernier.

Si aucun de ces vétérans ne se blesse d’ici la fin du calendrier, on devrait les voir pour la majorité des rencontres en septembre et octobre.

Même s’ils ne constituent pas une solution à long terme pour le club, ce sont là les trois meilleurs milieux que Mauro Biello a sous la main.

Parce qu’il est maintenant indéniable que Calum Mallace et Kyle Bekker n’ont pas assez fait pour convaincre qu’ils peuvent aider cette équipe à progresser. Ces deux joueurs ont eux leurs chances de s’imposer comme titulaires et ils sont passés à côté. Passons donc à un autre appel.

Y’a les mots

Après le match de mercredi contre Orlando, Biello a utilisé des mots forts et directs pour commenter la performance de ses joueurs.

En somme, il a remis en perspective l’impression que son groupe a sur ses performances en prétextant «qu’ils n’étaient pas une bonne équipe». Ces propos mettaient l’accent sur le fait que l’Impact se bat présentement pour une place en séries éliminatoires plutôt que pour la première place du classement de l’Est... comme «une bonne équipe» est censée le faire.

Après cette défaite de 4 à 1, on peut facilement comprendre la frustration de l’entraîneur de l’Impact. Mais il demeure un risque pour celui-ci de faire ce genre de commentaire. Il faut rappeler que dans ce genre de situation, les responsabilités sont partagées.

Quand un entraîneur utilise ce genre de mots durs envers ces joueurs, les réactions de ces derniers peuvent aller dans un sens comme dans l’autre.

Parfois, ça va fouetter les troupes et forcer les meneurs à se lever et augmenter le niveau d’intensité. D’autres fois, ça peut avoir l’effet inverse et complètement démobiliser le groupe.

Bonne nouvelle : les joueurs semblent avoir plutôt bien réagi au match suivant à Philadelphie.

Faire des choix

À la suite de la suspension d’Evan Bush, Biello a choisi Eric Kronberg pour prendre sa place samedi. On ne sait pas s’il a considéré envoyer le jeune Maxime Crépeau dans la mêlée.

Même si je comprends la décision qui a été prise de donner la cage à l’Américain, je pense que l’Impact a raté une occasion d’évaluer son jeune gardien.

À un certain moment, le club devra statuer si Crépeau représente le futur de cette organisation ou pas. Si la réponse est positive, le match contre Philadelphie aurait été l’occasion idéale de jauger de son progrès et de penser à l’avenir. Le risque n’était pas non plus immense parce que le jeune Montréalais, même s’il est considéré comme le troisième gardien de but de l’équipe, n’est pas à ce point loin de Bush d’un point de vue de la qualité