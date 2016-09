La mise à jour PlayStation 4 est offerte dès aujourd’hui

La grande mise à jour Sony du logiciel de la PlayStation 4 est enfin offerte aux joueurs depuis ce matin.

Du nom de «Shingen», la mise à jour 4.00 sort juste avant le lancement des deux nouvelles consoles PlayStation 4: une plus mince, et la PS4 Pro, la plus puissante, qui sortira le 10 novembre.

Bien que la PS4 Pro constitue la console 4K de Sony, la mise à jour Shingen offre la possibilité à toutes les consoles PS4 de jouer en HDR, si le téléviseur le permet.

Vous allez également pouvoir regarder des images en 1080p sur YouTube et Twitch.

L’interface a également changé. Avec Shingen, vous allez pouvoir utiliser des dossiers afin de bien organiser vos fichiers comme vous le désirez.

Allumez votre console, la mise à jour devrait être accessible à tous dès aujourd’hui.