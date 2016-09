Je n’ai jamais été fort en mathématiques à l’école et en ce qui me concerne, l’une des plus belles inventions de l’homme, c’est la calculatrice électronique.

Pourtant, me direz-vous, je travaille dans le baseball, qui est un sport de statistiques, donc de chiffres!

Étrangement, lorsqu’on me parle de chiffres, je comprends assez bien, surtout lorsqu’on les applique au baseball.

Et si j’avais de la difficulté à comprendre ou à résoudre la ­règle de trois à l’école, je la comprends très bien lorsqu’on l’applique aux lanceurs partants.

Vous avez évidemment compris qu’il ne s’agit pas de la règle de trois qui est un outil fondamental dans les problèmes de proportionnalité, mais bien du troisième tour au bâton des frappeurs contre le même ­lanceur dans un match.

Et cette règle s’applique surtout pour les lanceurs qui, après un solide début de match, soudainement flanchent lorsqu’ils arrivent en cinquième ou sixième manche. Cela s’explique facilement puisque les lanceurs - surtout les jeunes ou encore les plus âgés en fin de carrière - ­utilisent trop souvent les mêmes lancers ou encore les offrent sans changer de vitesse et dans la même séquence.

Prenons le cas de Marcus Stroman, par exemple. Il est jeune, sans beaucoup d’expérience et cherche à impressionner les frappeurs dès le début d’un match.

Donc, il vide son sac en utilisant tous ses lancers au cours des premières manches, avec le résultat qu’en arrivant à son troisième tour, les frappeurs ont déjà été exposés à tout son ­répertoire de tirs.

Pour un vétéran qui cherche à retirer les frappeurs sur trois prises au lieu de forcer l’adversaire à se retirer lui-même en mettant la balle en jeu, les frappeurs ont le temps de s’ajuster en ayant une meilleure idée du genre de tirs qu’il va leur servir selon le compte des balles et des prises.

Voilà une règle de trois que je comprends fort bien !

La tragédie a frappé les Capitales

L’écrasement de l’hélicoptère qui a causé la mort de Bob ­Bissonnette, l’actionnaire des ­Capitales de Québec et du pilote Fédérick Décoste et qui a failli coûter la vie à Michel Laplante, le ­président des Capitales, m’a ­profondément touché.

Non seulement parce que j’avais eu l’occasion de voyager souvent, en compagnie de Felipe Alou, à bord de cet hélicoptère, mais surtout parce que j’ai eu le privilège de côtoyer ces gens durant six ans et qu’ils étaient ­devenus des amis.

J’ai pu apprécier l’état d’âme du propriétaire de l’équipe, M. Jean Tremblay, et d’un nouvel actionnaire des Capitales, M. Pierre Tremblay, quand j’ai communiqué avec eux pour avoir des ­détails de ce terrible accident.

Je sympathise de tout cœur avec Michel Laplante, le miraculé qui a survécu à l’écrasement et qui ne trouve aucune explication au fait qu’il n’a pas subi le même sort que ses deux compagnons.

Surtout que, le samedi précédent la tragédie, alors que je me dirigeais vers Saint-Jérôme avec le président de Baseball Québec, M. Jean Boulais, j’avais eu une longue conversation téléphonique avec Michel relativement aux séries éliminatoires de son équipe et aux beaux projets qu’il envisageait réaliser dans un avenir immédiat.