Le Bataclan réouvre avec Pete Doherty en concert (VIDÉO)

Il y a près d’un an, le 13 novembre 2015, les terribles attentats du Bataclan à Paris avaient lieu. Devenu un symbole de liberté, de solidarité et de jeunesse, le mythique Bataclan a mis toute l’année pour se faire peau neuve et se remettre de la tragédie qui a eu lieu.

C’est le chanteur Pete Doherty qui aura l’honneur d’inaugurer la réouverture de la salle de spectacle le 16 novembre prochain pour deux concerts, soit le 16 et 17 novembre.

Peter Doherty avait d’ailleurs, suite à la tragédie, composé une chanson sur le sujet .

La voici :

La programmation est déjà lancée, avec des artistes tels que Youssou N’Dour, Marianne Faithfull, Cali, Yael Naim, qui viendront se produire cet automne au Bataclan.

Ça sera, sans aucun doute, une soirée très chargée en émotions.

Source :

Atlantico.fr