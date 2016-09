Le rêve américain de Xavier Dolan

Même s’il lance ces jours-ci son drame Juste la fin du monde, Xavier Dolan a déjà la tête dans son premier film anglophone, The Death and Life of John F. Donovan, qu’il a tourné cet été à Montréal avec plusieurs stars américaines. Un tournage qui s’est avéré plus exigeant que prévu, a admis mardi le cinéaste québécois. Photo WENN.com

Jessica Chastain, Kit Harington Susan Sarandon, Kathy Bates et Bella Thorne font partie des nombreuses vedettes qui ont participé à la première partie du tournage de ce film doté d’un budget de plus de 20 M$ US. La seconde portion aura lieu au printemps prochain, à Londres et à Prague. Photo courtoisie

Gros projet

Rencontré mardi à l’occasion de la sortie de Juste la fin du monde, Xavier Dolan a admis qu’il venait vivre son tournage le plus difficile à ce jour: «Ç’a été ardu parce qu’on a eu un manque de préparation qui a fait en sorte qu’on a couru après le temps pendant trois mois, explique le cinéaste.

«John F,. Donovan est un gros projet et il y a des gens qui ont le pouvoir de débarquer sur le plateau et dire: on tire la plogue, parce que ça va coûter trop cher si on continue. C’est typique des productions américaines. Heureusement, ce n’est pas arrivé parce qu’il y avait un montant d’argent dans le budget qui est prévu pour les impondérables. Mais c’est stressant.

«Moi, ma mission sur un plateau de tournage, ce n’est pas de finir à l’heure. Ma mission, c’est que la scène soit complète et qu’il ne manque rien pour que le film soit bon. Or, je me suis aperçu qu’il n’y a rien de pire que le manque de temps en préparation. Parce qu’on en paye le prix à chaque jour et à chaque instant.»

Il avoue d’ailleurs être épuisé et avoir besoin de repos: «Mon corps a combattu jusqu’à la fin du tournage [à la fin août]. Toute l’équipe est brûlée et c’est une bénédiction qu’on ait une pause jusqu’au printemps», dit-il.

Show-business Photo WENN.com

The Death and Life of John F. Donovan racontera l’histoire d’un acteur hollywoodien très célèbre (Harington) qui devient la cible de l’éditrice d’un magazine de potins (Chastain) après que celle-ci eut découvert qu’il entretient une correspondance avec un jeune Britannique de 11 ans.

«Ce n’est pas que j’avais envie de faire un film américain. C’est que comme c’est un film sur le show-business, c’était plus logique que l’histoire se déroule aux États-Unis», indique le cinéaste.

Emballé

Même si le tournage a été éprouvant, Dolan dit avoir été emballé par son expérience de travail avec les stars de son film: «Ils ont tous été charmants. Ç’a été très édifiant d’un point de vue artistique de réaliser à quel point ils ont tous des écoles et des méthodes de travail différentes, mais ils ont tous aussi chacun leurs insécurités. Photo WENN.com