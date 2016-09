Les 10 meilleures nouveautés de la mise à jour iOS qui sort aujourd’hui

Une grosse mise à jour pour iOS 10 commence dès aujourd’hui!

Pas de panique si vous n’avez pas eu d’avertissement pour mettre à jour votre appareil ce matin; la mise à jour est progressive.

Évidemment, il faut avoir un appareil compatible avec iOS 10.

iPhone: 7, 7 Plus, 6s, 6, 6 Plus, SE, 5s, 5c et 5.

iPad: Pro 12.9, 9.7, Air 2, Air, 4e génération, mini 4, mini 3 et mini 2.

C’est l’une des mises à jour les plus intéressantes d’Apple depuis un bon moment. Voici les 10 meilleures nouveautés!

1. Fini, les applications de base

Ok, vous n’allez pas pouvoir supprimer toutes les applications de base d’Apple. Mais c’est un bon début. Vous pouvez supprimer Maps, le calendrier, les podcasts, la météo, «find friends»...vous allez pouvoir faire de l’espace.

2. 100 nouveaux emojis

Pour mieux vous exprimer!

3. Caméra plus accessible.

Vous n’avez qu’à glisser votre doigt vers la gauche pour accéder à votre caméra à partir de l’écran verrouillé. Comme sur Tinder. Avant, il fallait absolument «swiper» sur l’icône photo!

4. Activez / désactivez le message «lu» par conversation.

Pour ceux qui utilisent la fonction «message lu» dans leurs conversations, vous pouvez maintenant choisir dans quelles conversations elle sera utilisée.

5. Aide pour le stationnement

Si vous décidez de garder l’application «Maps», vous pouvez utiliser la fonction pour aider à retrouver votre véhicule stationné. Quand vous arrêtez de conduire, Apple signalera qu’une «pin» a été installée où vous vous situez.

6. Désabonnez-vous des infolettres plus rapidement

L’application «mail» va scanner votre courriel pour une mention de désabonnement. Vous recevrez ensuite une notification pour vous désabonner rapidement, si vous le désirez.

7. Supprimez la musique que vous n’écoutez pas

Visitez Paramètres > musique, et vous trouverez une nouvelle option d'optimisation d'espace. Si vous utilisez iCloud Music, vous pouvez activer l’option de supprimer automatiquement les chansons que vous n’écoutez pas souvent.

8. L’intensité de la lampe de poche

Avez-vous déjà utilisé la lampe de poche iPhone? C’est pas mal utile. Maintenant, vous pouvez contrôler l’intensité de la lumière.

9. iMessage change, aussi.

Vous pouvez désormais être encore plus expressifs. Pas juste avec les 100 nouveaux emojis, mais aussi avec des dessins, gifs, vidéos avec dessins, et vous pouvez même choisir d’envoyer un texto invisible ou gras.

10. Transcription de messages vocaux.

Est-ce que ça va bien fonctionner? Ce n’est pas assuré. Mais, dans «Voicemail», il y aura une transcription automatique pour chaque message vocal. Bizarre, mais intéressant.

Voici quelques astuces pratiques pour bien mettre à jour votre appareil.

- Assurez-vous d’avoir assez d’espace (Entre 1 et 2 Go)

- Votre batterie doit être à 60% au moins, ou branchée.

- Vous devez être connecté par Wi-Fi.

- Faites un petit backup sur iTunes ou iCloud, il n’est pas rare qu’un téléphone fige en pleine mise à jour...