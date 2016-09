Les 10 plus beaux sacs à dos de l’automne

Plus qu’un essentiel pour les écoliers, le sac à dos est devenu un accessoire tendance autant chez l’homme que chez la femme. Jamais une tendance n’aura été aussi pratique!

En ville, les hommes d’affaires l’ont vite adopté dans des couleurs plus sobres et des matières résistantes qui leur permettent de le trimballer sur la rue, beau temps mauvais temps. Même chose pour les fashionistas qui adorent le sac griffé qui peut contenir leur trousse beauté et tout le reste. Pour ce qui est des étudiants, ils ont su joindre l’utile à l’agréable en adaptant à leur style leur «compagnon» de tous les jours. Photo courtoisie, PARKLAND

Couleurs tendance

Les teintes suivent les tendances avec des couleurs comme le kaki et l’imprimé de carreaux et de fleurs. On voit beaucoup de teintes de gris, et, bien que salissant, le sac à dos blanc a le vent dans les voiles. Le noir reste un classique, surtout chez les hommes. D’ailleurs, les sacs à dos qui font partie de mon palmarès cette semaine sont ­offerts dans une multitude de ­couleurs.

Comment choisir son sac à dos

Il faut d’abord définir l’usage que vous ferez de votre sac à dos. Vous pourrez ainsi le choisir en fonction de l’espace nécessaire. Cette semaine, je vous présente des sacs à dos mode conçus pour aller à l’école ou encore se rendre au boulot. La plupart de ces modèles offrent ­l’espace nécessaire pour contenir un portable.

Il est primordial de l’essayer avant de l’acheter, car un sac à dos devrait vous aller comme un gant. Les ­sangles doivent être coussinées et bien tenir sur vos épaules tandis que le bas du sac doit s’appuyer sur vos hanches confortablement. Une ­sangle à l’avant aide à le stabiliser. Il est important que le tissu qui se ­retrouve dans votre dos permette une certaine ventilation.

Enfin, je dirais qu’il faut investir un minimum pour obtenir une ­fabrication et des matières qui ­résisteront aux intempéries et au temps qui passe. Vous en trouverez certainement un qui correspond à vos goûts, car le choix en magasin est gigantesque.

On en parle Photo courtoisie, PARKLAND

De l’écran à la boutique

Aldo innove en ouvrant sa boutique dans le centre commercial Westfield World Trade Center à New York. Les consommateurs pourront y vivre une expérience d’achat qui intègre les nouvelles technologies. Dès leur arrivée au centre commercial, ils recevront une notification pour activer l’application mobile ALDO qui les guidera directement vers la boutique. Ils pourront explorer l’inventaire, demander un essayage de chaussures, découvrir les nouveaux produits ou encore la sélection coup de cœur de la compagnie. Ça s’en vient quand, au Québec?

Nouveauté Photo courtoisie, PARKLAND

Une barbe toute propre

La barbe étant populaire ces temps-ci, il faut savoir que cette dernière devrait être nettoyée aussi souvent que vos cheveux. On a entendu parler des bactéries qui s’y logent ­facilement, c’est pourquoi ce shampoing est le bienvenu. Il débarrasse la barbe de ses impuretés et de ses odeurs, tout en laissant un léger parfum de cèdre et d’épices. PRORASO 18 $ chez Pharmaprix.

Achat de la semaine Photo courtoisie, PARKLAND

Sans douleur