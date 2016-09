Les bienfaits d’un bon bain chaud

La rentrée est souvent stressante. Pour faire le plein et reconnecter un peu avec soi-même, il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune. Une petite bulle de calme, dans la chaleur d’un bon bain peut, en quelques minutes, faire une différence.

Prendre un bain est réellement relaxant. Quand on est stressé, nos muscles et nos articulations se tendent. Cette tension entraîne souvent des maux de tête, des courbatures, des douleurs chroniques et même une grande fatigue. La chaleur détend les muscles, réduisant ainsi la pression que l’on peut ressentir dans tout notre corps et estompant même certaines douleurs. Elle contribue aussi à faciliter la récupération après un ­effort physique.

L’eau chaude calme aussi le système ­nerveux, stimule le système immunitaire et augmente la production d’endorphines, ces fameuses hormones du bonheur. Ce ne peut être que bénéfique. De plus, elle augmente aussi le flux sanguin en améliorant la circulation.

Prendre un bain améliore également la ­qualité du sommeil et de l’endormissement. Enfin, d’un point de vue purement pratique et esthétique, l’eau chaude nettoie mieux la ­saleté à la surface de la peau puisqu’elle ­favorise l’ouverture des pores. Si on ajoute quelques gouttes d’huiles essentielles, de la mousse de bain réconfortante ou relaxante et la lueur d’une chandelle, on intensifie l’impression d’être ailleurs... tant que personne ne cogne à la porte!

Quelques suggestions :

Bain moussant à l’huile d’avocat Dr Teal’s: Hydrate la peau très sèche. 8 $ chez Walmart

Bain douche relaxant amande et fleur d’oranger d’Yves Rocher: Une formule à 98 % naturelle. 8 $ chez Yves Rocher

Bain moussant Stress Relief de Bath and Body Works: Une formule calmante à l’eucalyptus et au thé. 16,50 $ dans une boutique Bath and Body Works

Poudre lactée de La Maison Lavande: Faite de lait, d’huile de coco et de lavande, calme et détend. 21,95 $ www.maisonlavande.ca

Sels de bain minéraux d’Ahava: Issus de la mer Morte, ces sels de bain soulagent les tensions musculaires. 27 $ chez Sephora et La Baie

Gel chevelure, bain et douche Living Grace de Philosophy: Un soin polyvalent 31 $ chez La Baie et Sephora

Bain moussant à la lavande de L’Occitane: Un voyage relaxant en Provence. 38 $ dans une boutique L’Occitane

Bain Figue fraîche et miel de Laura Mercier: Un petit luxe gourmand et délicat. 56 $ chez Sephora et Holt Renfrew

