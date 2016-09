Les Bills doivent ouvrir la machine

Dimanche, l’offensive des Bills a offert un désolant spectacle, comme elle en a trop souvent pris l’habitude au fil des ans. Toutefois, rien n’est perdu pour jeudi soir, puisque l’équipe a littéralement été la bête noire des Jets récemment.

Si l’on se fie uniquement à l’historique récent entre les deux rivaux de la division Est, les Bills sont en bonne position. Non seulement ils ont remporté leurs cinq derniers affrontements contre les Jets, mais les New-Yorkais n’ont pas gagné à Buffalo depuis novembre 2011.

Le plus important dans cette série de victoires, c’est que la saison dernière, les deux formations présentaient sensiblement le même visage qu’actuellement et que les Jets ne sont jamais parvenus à percer le mystère Buffalo. Dans le premier de deux duels, le porteur LeSean McCoy s’était amusé, tandis qu’en fin de saison, c’était le receveur Sammy Watkins qui avait pris les commandes.

ATTAQUE ANÉMIQUE

Voilà pour la petite histoire, mais dans le présent, les Bills ne sont pas exactement sur le siège du conducteur.

À commencer par ce même Watkins, qui est aux prises avec une blessure au pied qui guérit mal. Il devrait être en uniforme, mais difficile de l’envisager au sommet de son art.

Le receveur a été au meilleur de sa forme contre les Jets avec 20 réceptions pour 342 verges en quatre matchs. C’est dire toute son importance pour une attaque qui n’a récolté que 160 verges dimanche, son plus bas total depuis la cinquième semaine de la campagne 2006.

C’est d’ailleurs un problème récurrent chez les Bills. Malgré quelques élans encourageants du quart-arrière Tyrod Taylor, l’attaque aérienne a terminé la dernière saison au 28e rang, et Taylor n’a jamais été en mesure de franchir la barre des 300 verges en un match.

De son côté, la défensive contre la passe des Jets s’est contentée du milieu de peloton la saison dernière, avec la 16e place. Mais sans leur receveur numéro un en santé, il y a peu d’espoir pour les Bills d’exploiter cette lacune. Derrière Watkins, il y a trop peu de profondeur.

TOUTE UNE LIGNE!

Et si la tertiaire des Jets n’est pas à la hauteur, la troupe de Todd Bowles pourra toujours miser sur l’une des plus dominantes lignes défensives qui soient.

Leonard Williams, Muhammad Wilkerson et Sheldon Richardson occupent infiniment d’espace et sont tous capables de se rendre au quart-arrière, sans parler de leurs habiletés pour freiner la course.

Les Jets ont plié l’échine devant les Bengals, mais ont poussé cette excellente équipe dans ses derniers retranchements, notamment grâce à sept sacs du quart. Il n’y a pas de raison qu’ils trébuchent devant les Bills. Sauf bien sûr si Ryan Fitzpatrick s’empêtre dans les revirements. Ce qui n’est jamais exclu...

MA PRÉDICTION

Jets, 20 - Bills, 17

DEUX JOUEURS À SURVEILLER

Leonard Williams , ailier défensif, Jets

Le joueur de ligne défensive des Jets s’était montré prometteur à sa saison recrue, mais son rôle n’était pas d’appliquer de la pression sur le quart-arrière. On l’a libéré de ses chaînes dimanche, contre les Bengals, lui qui a amassé 2,5 sacs sur six plaqués, dont deux autres pour des pertes. Que les Bills se le tiennent pour dit!

Marquise Goodwin, receveur, Bills

À ses trois premières saisons, cet athlète hors pair qui a même tenté de se qualifier en athlétisme aux Jeux olympiques n’a rien cassé. Sa vitesse (4,27 s sur 40 verges) ne fait aucun doute, mais il est jusqu’ici plutôt laissé de côté. Toutefois, Sammy Watkins est éclopé et, qui sait? Goodwin jouera peut-être un plus grand rôle.